Ober-Grafendorf packt für die Ukraine an

Nach der ersten Schockstarre reagierten sie sofort: Ein Ehepaar aus der Ukraine und Polen hatte den Ober-Grafendorfer Bürgermeister Rainer Handlfinger kontaktiert, ob die Gemeinde nicht eine Hilfsaktion starten könnte. Und siehe da: Ein erster Hilfstransport ging schon am Montag an die ukrainische Grenze.

Mit dem Roten Kreuz rief die Privatinitiative zum Spenden auf. Die Ukrainerin ist Mitglied bei den ukrainischen Pfadfindern und hat eine Liste weitergeleitet, was dringend benötigt wird. Die Spenden hätten sogar die Kapazitätsgrenze gesprengt.

Viele freiwillige Helfer kamen und halfen beim Sortieren und Aufteilen. Sattelschlepper bringen den Rest nach Krakau, wo es eine Anlaufstelle für die Spendengüter gibt.

Nach vielen Tränen hat sich auch die St. Pöltnerin Christina Lenart entschlossen, selbst die Initiative zu ergreifen. Seit gut zehn Jahren lebt die gebürtige Ukrainerin in Österreich.

„Meine ganze Familie ist noch dort und sie wollen bleiben bis zum Schluss“, sagt die Wahl-St. Pöltnerin.

Sie startete eine Aktion zum Sammeln von Medizinprodukten. „Es ist schon einiges gebracht worden und ich bin in Kontakt mit Pharmafirmen“, sagt Lenart, die den Benetton Shop in der Kremsergasse betreibt. Es gebe viele Verwundete, da brauche es medizinische Hilfsmittel.

Stix will Mitarbeitern sicheren Zufluchtsort bieten

Um Mitarbeiter und Freunde sorgen sich, neben den wirtschaftlichen Folgen, auch Unternehmen aus der Region. Der Naturkosmetik-Produzent Styx aus Ober-Grafendorf ist seit 2005 in Kiew präsent. Von dort beliefert Styx 350 Apotheken und über 1.200 Kosmetiksalons in der Ukraine.

„Das Büro ist geschlossen, die Firma steht“, sagt Wolfgang Stix. Drei seiner 15 Mitarbeiterinnen am ukrainischen Standort seien bereits nach Polen geflüchtet, der Fahrer wurde ins Militär einberufen, mit seiner Geschäftsführerin ist er über Facebook in Kontakt. Wie es weitergeht, weiß er nicht. An einen langwierigen Krieg glaubt Stix aber nicht. „Wenn Putin im Präsidentenpalast ankommt, ist alles vorbei.“

Stix wolle seinen Mitarbeitern jedenfalls einen sicheren Zufluchtsort in Österreich anbieten und garantieren. Keine besonderen Auswirkungen aus der Geschäftstätigkeit mit den vom Krieg direkt betroffenen Ländern erwartet Constantia Teich in Weinburg.

Unsicherheitsfaktor sei allerdings durchaus die Energie- beziehungsweise Gasversorgung. „Erschüttert“ zeigt sich angesichts der Vorgänge in der Ukraine die Voith-Konzernleitung. Die Sicherheit der Mitarbeiter habe höchste Priorität.

Zum „Missfallen des neu ernannten Zaren“ rege sich in der russischen Jugend auch Widerstand, meint der stark mit Osteuropa verbundene St. Pöltner Unternehmer Harry Gangl. Und das obwohl die „russische Propaganda nur allzu gerne Opfer- und Täterrolle vertauscht.“

Was man „bei dem Kriegstreiben nach dem „ungerechtfertigten Angriff auf die Souveränität und die Grenzen der Ukraine“ nicht vergessen sollte: „Wir werden alle noch sehr lange dafür den Preis zahlen“, meint er.

Aktuell keinen Grund zur Besorgnis in St. Pölten sieht der städtische Sicherheitsbeauftragte Peter Puchner. Er weist allerdings auf immer sinnvolle persönliche Vorkehrungsmaßnahmen hin: „Ausreichend Getränke, Nahrungsmittel und notwendige Medizin- und Hygieneprodukte zuhause auf Lager haben.“ Gegen ein Blackout sei die Stadt gerüstet, Cyberangriffe weltweit eine ernstzunehmende Bedrohung. Die Fernwärme habe ein eigenes Ausfallprozedere.

Ein sichtbares Zeichen für Frieden wird das Herz aus Kerzen sein, das am Mittwoch, 2. März, um 18 Uhr auf dem Rathausplatz brennen wird.

