Autor Christian Klinger präsentierte Werke

In gemütlicher Atmosphäre gab der Wiener Autor Christian Klinger Einblicke in zwei seiner Werke. In „Die Liebenden“ geht es um den jungen Triestiner Vittorio, der knapp den Ersten Weltkrieg überlebt und in den bewegenden Zeiten danach eine Existenz als Rechtanwalt aufbaut. Die Familiensaga führt von den letzten Tagen des Habsburgerreichs bis ans Ende des Zweiten Weltkrieges.

In seinem zweiten von Klinger vorgestellten Werk, der Roman „Ein Giro in Triest“, wird Gaetano Lamprecht, der Sohn eines Österreichers und einer Italienerin, mit der Beschaffung von Särgen nach der Ermordung des Thronfolgerpaares in Sarajevo beauftragt.

Im Anschluss gab es bei einem kleinen Imbiss, die Möglichkeit sich mit Christian Klinger auszutauschen und sich die Werke signieren zu lassen.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.