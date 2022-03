Kristan-Auftritt verschoben

"Es tut uns sehr leid, aber wir müssen mitteilen, dass die Samstagvorstellung von Alex Kristan nicht stattfindet", sagt Veranstalter Remigius Rabiega.

Der Kabarettist hätte mitteilen lassen, dass auch er Corona positiv sei und der somit Auftritt am Samstag, den 5. März, in der Pielachtalhalle abgesagt wird. Bis am 23. März sei die Quarantäne aber beendet und er könne dann seinen Auftritt nachholen.

"An diesem Tag hat Kristan sowieso einen Auftritt. Die abgesagte Veranstaltung wird um 18 Uhr nachgeholt, die reguläre findet dann statt um 19.30 um 20.30 Uhr statt", informiert der Bestmanagement-Eventmacher. Bereits gekaufte Karten sind dann unverändert gültig.

Für jene, die zu diesem Zeitpunkt nicht kommen können, gibt es als Ersatz einen Gutschein. "Wichtig ist, dass die Besucher vom Samstag wirklich zur 18 Uhr Vorstellung am 23. März kommen", betont er, damit es zu keinen Sitzplatzkollisionen käme.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden