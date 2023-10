Heinz Trutschnig feiert Schaffensjubiläum in Ober-Grafendorf

Vor 20 Jahren begann die künstlerische Laufbahn des gebürtigen Kärntners Heinz Trutschnig, der vor 30 Jahren in das Pielachtal zog und seither in Weinburg seine neue Heimat gefunden hat. Mit einer Jubiläumsvernissage wurde feierte er sein Kunst-Jubiläum im Roth-Haus in Ober-Grafendorf. „Ich habe vor 20 Jahren das erste Mal in der Raiffeisenbank in Ober-Grafendorf ausgestellt und deshalb habe ich die Gemeinde für meine Festausstellung ausgewählt. Und das Ambiente der Villa passte hervorragend“, erklärt Trutschnig.

Bereits im Kindesalter malte der Wahl-Pielachtaler erste Karikaturen. 2003 war dann das Schlüsseljahr. „Meine Frau richtete das Esszimmer neu ein und fragte mich, ob ich nicht ein Bild dafür malen möchte“, erzählte der Künstler in seiner Ansprache. Eine Nichte war von diesem Werk begeistert und fragte, ob er nicht auch für sie ein Werk malen möchte. Im weiteren Verlauf kam die Frage auf, ob Trutschnig nicht in der Raiffeisenbank-Filliale ausstellen möchte. So kam es zur ersten Vernissage, wo auch ein Tiroler zu Gast war, welcher von den Werken begeistert war. Daraufhin bekam der Künstler das Angebot, für das Lokal des Tirolers Kunstwerke anzufertigen.

In Tirol wurde man bei der „Karl Heinz Böhm“-Stiftung auf die Werke aufmerksam und fragte bei Trutschnig an, ein Kunstwerk für eine Versteigerung zu malen. Dann wurde die Kunstmesse in Salzburg auf den Pielachtaler Künstler aufmerksam. Die nächste Station für die künstlerische Laufbahn war eine Galerie in Berlin. Von dort ging es für Heinz Trutschnig rund um den Globus.

„Für mich ist Erfolg nicht der Verkauf eines Bildes, sondern Leute zu faszinieren und zu berühren und Menschen zum Bewegen zu bringen“, äußert Trutschnig. „Ich nehme viele wunderschöne Stücke mit. Als Künstler habe ich festgestellt, dass Kunst mein Leben ist, ich es genießen darf frei und unabhängig zu sein.“ Seine künstlerische Laufbahn hat der Wahl-Weinburger auch der tatkräftigen Mitarbeit seiner Familie zu verdanken.

„Freier Fall tief in meine Seele“ feierte Premiere

Bei der Jubiläumsausstellung kann man Trutschnigs neues Werk erstmals sehen.. Unter dem Titel „Freier Fall tief in meine Seele“ mit Öl auf Leinen gemalt wird das Leben des Künstlers widergespielt. Dort finden sich verschiedene Stationen wieder, wie etwa die Kindheit auf einer Bergbauernhütte, aber Bedenken des Künstlers. An dem Werk arbeitete Trutschnig seit 2019, vor drei Monaten wurde es fertiggestellt.

Versteigerung brachte 850 Euro für bedürftige Familien

Etwas für den Guten Zweck konnte man bei der gut besuchten Vernissage auch tun: Das Werk „Im Gleichgewicht“ wurde für Spenden versteigert. Das Werk spiegelt das „Tor zum Pielachtal“ wieder und zeigt den Ebersdorfer See. Der gemalte Graureiher soll das Leben von Trutschnig wiedergeben und symbolisieren. Die Versteigerung des Werkes brachte 850 Euro ein. Der Betrag kommt hilfsbedürftigen Menschen in Ober-Grafendorf zugute. Bürgermeister Rainer Handlfinger freute sich in seiner Festrede über die Vernissage im Roth-Haus: „Die Zukunft wird zeigen, was wir hier weiterbringen werden. Das Roth-Haus soll für Menschen geöffnet sein um Menschen zu treffen und um miteinander zu kommunizieren.“ So gab es für 2024 bereits eine Zusage für das Projekt „Ist das Kunst oder kann das weg“, wo neben Heinz Trutschnig auch andere Künstler mitwirken werden. „Dieses Super-Projekt wird die ganze Villa bis zum Dachboden beleben“, verspricht Trutschnig.

In der Zwischenzeit kann die Ausstellung von Heinz Trutschnig noch bis Samstag, 21. Oktober zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr im Roth-Haus in der Mariazeller Straße 1 besucht werden.