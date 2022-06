Mit Achtsamkeit zum Erfolg: Weinburger für „Poseidon“ Award nominiert

Werbung

Und wieder hat es der Weinburger Künstler Heinz Trutschnig zu einer Nominierung gebracht. Sein Werk „Achtsam“ ist für den International Biennial of Art Magna Graecia Porta d’Oriente – „Poseidon“ Award 2022 nominiert.

Aufgrund der derzeit angespannten Situation in der Welt wurde dieses Gemälde ausgewählt.

„Begründet wurde es so, dass der griechische Gott Poseidon für die Weltmeere steht und das Werk ,Achtsam‘ für all unsere Handlungen und den Umgang mit den Weltmeeren, Freiheit oder den angespannten Zeiten, in denen wir leben“, erklärt der Surrealist. Das Werk ist Öl auf Leinen in Collage und Blattvergoldung in der Größe von 75 x 75 Zentimetern.

„Ich bin dementsprechend stolz, mit dem Werk ,Achtsam‘ einen Beitrag zur Besinnung und Nachdenklichkeit der Menschen geleistet zu haben.“

„Mir ist vollkommen klar, dass ich mit dieser Nominierung als Künstler große Verantwortung trage. Dementsprechend stolz bin ich, mit dem Werk ,Achtsam‘ einen Beitrag zur Besinnung und Nachdenklichkeit der Menschen geleistet zu haben“, stellt er fest.

Und noch einen Erfolg darf er berichten: Nach sorgfältiger Prüfung seiner Kunstwerke wird sein künstlerisches Schaffen im „Voices of Tomorrow Art Book“ veröffentlicht. Dieses wird vom „Contemporary Art Curator Magazine herausgegeben und im Winter 2023 veröffentlicht. Das „Voices of Tomorrow Art Book“ wird Leitfaden für Kunstfreunde. Darin werden innovative Künstler aus der ganzen Welt mit ihren Visionen, Stilen und Ansätzen vorgestellt.

Für Künstler Trutschnig geht es nun nach der Corona-Pause wieder los: Ausstellungen in den USA und Mitteleuropa werden angeboten. Dort wird man seine Werke finden. Doch seine Leidenschaft bleibt Italien, wo er Ehrenmitglied der Kunstakademie ist. „Hier fühle ich mich bereits mehr als nur angekommen“, betont er.

