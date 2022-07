Opernstars im Schlosspark

Werbung

Sie gastiert in den bekanntesten Opernhäusern der Welt. Am kommenden Sonntag, 17. Juli, tritt Star-Sängerin Christina Gansch abends beim „Kultur.Sommer.Kirchberg“ auf.

Um 20 Uhr wird die Kirchbergerin unter dem Motto „Opernabend und Märchennacht“ mit der ebenfalls aus Kirchberg stammenden Sängerin Magdalena Simmer sowie William Blake (Tenor) und Henry Neill (Bass) mit Liedern und Opernarien ihr gesangliches Können zum Besten geben. Prominent begleitet werden sie am Klavier von Professor Gerald Wirth, dem künstlerischen Leiter der Wiener Sängerknaben. Große Freude herrscht bei Organisator Rainer Krepp von der Kulturwerkstatt Kirchberg: „Wir sind dankbar, dass wir unsere tolle Veranstaltung mit diesen großartigen Künstlern wieder durchführen können. Ein herrliches Ambiente bietet das festlich beleuchtete Schloss.“ Karten kann man über Ö-Ticket oder an der Abendkasse erwerben. Bei Schlechtwetter weicht man in die Kirchberghalle aus. Den Gästen von auswärts wird die Anreise mit der Mariazellerbahn empfohlen, denn der Schlosspark ist nur einen kurzen Fußweg vom Bahnhof entfernt. Die Heimreise ist mit späten Abendzügen möglich.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.