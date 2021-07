Kurz vor ihrer Gründung steht die „Kultur Werkstatt Kirchberg“. Nach dem Stillstand bei den Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie gibt es jetzt große Bemühungen des neuen Vereines, mit Kooperationspartnern ein vielfältiges Programm zusammen zu stellen, immer den jeweiligen Hygienemaßnahmen in Bezug auf die Aktualität von Covid-19 angepasst.

Ziel der Kultur Werkstatt ist die Förderung der Planung, Abhaltung und Durchführung von Veranstaltungen und Festivitäten in Kirchberg. Die Organisation soll zum Teil in Eigenregie, aber überwiegend in Kooperationen mit Vereinen, Betrieben, Organisationen, Künstlern, Kulturschaffenden erfolgen.

Nadja Straubinger Feiern, aber mit Hausverstand

Im Vorstand des neuen Vereins, der diese Woche gegründet wird, ist auch Vizebürgermeister Severin Zöchbauer vertreten, der auch die Funktion als Kulturreferent innehat: „Bereits am kommenden Sonntag, 11. Juli, gibt es um 20 Uhr am Skywalk ein Konzert mit dem international bekannten Alphorn-Solisten Franz Schüssele aus dem Schwarzwald in Deutschland.“ Er ist Multiinstrumentalist sowie Lehrer und Komponist, hält Workshops ab, baut Alphörner und hatte schon hunderte Auftritte in Rundfunk und Fernsehen. Sein Center in Friesenheim hat das weltweit größte Angebot an Alphörnern. Auf ausgewählten und schönen Plätzen in Niederösterreich ruft die NÖ Volkskultur unter freiem Himmel zum „Gemeinsamen Singen“ auf. In Kirchberg ist diese Veranstaltung für Samstag, 31. Juli, um 19.30 Uhr beim „Hiebl-Kreuz“ auf dem Kirchenberg geplant. Geschäftsführende Gemeinderätin Judith Gerstl fungiert als Dirigentin. Musikalische Beiträge gibt es auch von den „Schwarzenbacher Alphornbläsern“ und den Bläsern des Blasmusikvereines.

Eine weitere Veranstaltung im Freien plant der Verein für August. Die schon weltweit bekannte Opernsängerin Christina Gansch tritt in ihrem Heimatort Kirchberg auf einem Konzert im Schlosshof auf.

Edlseer treten beim Musi-Wandertag auf

Ein weiteres Highlight soll der „Dirndltaler Musi-Wandertag“ am Sonntag, 5. September, werden. Auf der rund 13 Kilometer langen Wanderstrecke gibt es mehrere Labestellen, die von Sportclub, Feuerwehr, Landjugend und Blasmusik betreut werden. Start und Ziel sind am Sportplatz. Und es treten „Die Edlseer“ auf.