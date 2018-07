Zwei Künstler des Schlosserhandwerkes, Roman Rotheneder und sein Vater Josef, schufen in stundenlanger Arbeit einen riesigen schwarzen Raben, der auf einer braunen Nuss sitzt, aus welcher eine blaue Weltkugel hervor blitzt.

Das rund zwei Tonnen schwere Kunsthandwerk ist direkt neben der Landesstraße B 39 am Ortsbeginn von Kirchberg am Gelände der Firma Metallbau Rottegg ausgestellt. Die am Boden befestigte Nussschale ist drei Meter hoch und zweieinhalb Meter breit. Sie wurde aus Corten-Stahl errichtet. Das ist ein spezieller Stahl, der im Freien eine besondere Patina entwickelt, die wie Rost aussieht, aber den Stahl vor der Durchrostung schützt. Der oben sitzende Rabe ist rund viereinhalb Meter lang und zwei Meter hoch. Er wurde aus Nirosta hergestellt und dann schwarz lackiert.

Idee zum Raben schon vor vielen Jahren

Sepp Rotheneder: „Die Idee zu diesem Raben hatten wir schon vor zig Jahren. Jetzt haben wir uns endlich die Zeit genommen, das Kunstwerk zu errichten.“ Es sei der Glovis-Kultur eines nordamerikanischen Indianerstammes nachempfunden. Das indigene Volk soll schon in der Zeit vor Christus ein ähnliches Werk aus Holz geschaffen haben. Rosenberger erklärt: „Ihr Weltbild sah den Raben als Schöpfer des Universums.“ Am Gelände der Firma gibt es schon viele weitere Kunstwerke, etwa ein großes Pferd aus lauter Hufeisen, eine riesige Weltkugel aus Aludosen und vieles mehr. Roman Rotheneder hat dazu eine Vision: „Unsere Metallkunstwerke werden jetzt schon sehr beachtet. Im Lauf der Jahre kommen Neue dazu und es soll hier ein Ausstellungsort der besonderen Art entstehen, der Besucher aus nah und fern anzieht“.