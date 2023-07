Geburtenherz hoch über Kirchberg begrüßt Neugeborene

Vielen ist es wohl schon aufgefallen: Beim Skywalk am Kirchenberg hat die Gemeinde ein großes Geburtenherz aus naturbelassenem Eisen aufgestellt. Dort werden das ganze Jahr über kleine Holztafeln mit den Vornamen und Geburtsdaten der neugeborenen Kinder angebracht. Das gut drei Meter breite und 2,50 Meter hohe Herz aus Eisen wurde von der Firma Hammerwerk Gravogl aus Loich angefertigt. Im Sockel des Geburtenherzes steht der Spruch „Ein neues Herz schlägt für Kirchberg“. Wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt, lässt die Gemeinde ein Holzschild in Form eines Herzens anfertigen.

Künstlerin Verena Tiefenbacher schreibt mittels Brandmalerei den Vornamen und das Geburtsdatum des Kindes darauf, natürlich nur nach vorheriger Zustimmung der Eltern der kleinen Erdenbürgerinnen und -bürger. Die Namensschilder werden das ganze Jahr über am Gitternetz des großen Eisenherzens befestigt.

Bürgermeister Franz Singer (ÖVP) freut sich: „Wir sind stolz auf unsere neuen und jüngsten Gemeindebürgerinnen und -bürger. Das wollen wir mit dem Geburtenherz zum Ausdruck bringen. Diese Aktion wird von den Eltern sehr positiv aufgenommen.“ Zusätzlich gibt es von der Gemeinde Kirchberg noch den Wickelrucksack mit Babysachen und einem Gutschein als Präsent. Einmal jährlich sollen dann die Herzen im Zuge eines kleinen Festes abmontiert und den Eltern als Geschenk übergeben werden. Das Geburtenherz soll künftig in der Nacht auch beleuchtet werden.

Rost-Optik missfällt FPÖ-Mandatar

Mit der Ausführung des Geburtenherzens ist Gemeinderat Willi Weinmeier (FPÖ) nicht zufrieden. „Ein rostiges Herz für ein junges, neues Leben ist wohl eine denkbar schlechte Idee“, so Weinmeier. Denn Rost stünde für etwas „Altes, Verrottendes“. Das Herz solle in einer fröhlichen Farbe gestrichen werden, fordert der Freiheitliche.

Bürgermeister Singer meint, Kunst liege immer im Auge des Betrachters. Die Metall-Optik zieht sich jedoch durch den Ort, beispielsweise gibt es ein Dirndl-Kunstwerk am Bahnhof oder auch Radständer in dem Stil. „Ich habe nicht gehört, dass Eltern etwas dagegen haben. Alle waren bisher sehr angetan und freuten sich, dass die Holzherzen dort aufgehängt wurden“, so Singer.

Die Gemeinde Kirchberg setzt derzeit ein Dorferneuerungsprojekt im Zuge der Ortskernmöblierung um. Getreu der Markenstärkung „Kirchberg, das Herz im Dirndltal“ wurden bereits Bankgarnituren mit eingravierten Herzen aufgestellt. Auch beim Geburtenherz kommen in absehbarer Zeit zwei solche Bänke zur Aufstellung. „Andere Gemeinden stellen Störche auf oder haben einen Geburtenwald. In Kirchberg haben wir uns für das Geburtenherz entschieden, weil wir unsere Gemeinde ja als ,Herz im Dirndltal' präsentieren“, sagt Singer.