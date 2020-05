1 / 5

Heinz Trutschnig (ganz links) aus Weinburg arbeitet an „Light and Shadow“, einem Projekt für September in der Glanzstofffabrik St. Pölten. Christa Biedermann aus Kirchberg werkt an der Postproduktion von: „Special only for you, Clownerie und 14 Trickfilme aus Dahamien“. J. F. Sochurek (rechts) setzt sich in seinem Ober-Grafendorfer Atelier künstlerisch mit der Coronakrise auseinander. Fotos: privat

