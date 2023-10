Ateliers öffnen Tore im Pielachtal

Jährlich haben Gäste bei den Tagen der offenen Ateliers, initiiert durch die Kulturvernetzung NÖ, die Möglichkeit, Künstlerinnen und Künstler in ihren Ateliers zu besuchen. Heuer öffnen Kunstschaffende in Niederösterreich am Samstag, 21. Oktober, und am Sonntag, 22. Oktober, ihre Türen. Die regulären Öffnungszeiten sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr.

In Ober-Grafendorf wird Dorothea Maier ihre fantasievollen Malereien präsentieren. Ihr Atelier am Mühlweg 3 ist an beiden Tagen geöffnet. Ihre Acrylgemälde sind von der Natur, Pflanzen und Tieren inspiriert.

Jürgen Grazzi zeigt Malereien und Skulpturen in Weinburg, Pielachstraße 1. Das Atelier des Initiators des Projektes „Kunstbahnhof Klangen“ und Gründer des Vereins „Pro Kunst“ ist an beiden Tagen geöffnet. Er ist seit 1986 selbstständiger Künstler und Grafiker und unter anderem mit dem ersten Preis des Internationalen Air-Brush Wettbewerbs in Luzern ausgezeichnet. Ebenfalls in Weinburg, am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr, zeigen Manfred Lasser und Erich Kovar gemeinsam ihre Werke am Angerweg z. Lasser ist besonders für seine Holzschnitzerei bekannt, Kovar für Malereiarbeiten.

In Hofstetten-Grünau sind Margareta und Helmut Kargl wieder bei den Tagen der offenen Ateliers dabei. Sie öffnen ihr Atelier im Keller der Konvalinastraße 13 am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. „Zur Ausstellung gelangen die gemalten Werke von Margareta und Fotos von Helmut Helmut Kargl. Bei netten Gesprächen würden wir uns sehr auf den Besuch freuen“, so die beiden Kunstschaffenden.

Gleich mehrere Rabensteiner Kunstschaffende präsentieren an beiden Tagen ihre Werke. Waltraud Buder präsentiert Kunsthandwerk, Malerei und Textilkunst in der Erlengasse 40. Gleichzeitig präsentiert Renate Wittmann in der Buchengasse 3 Malerei und Textilkunst. Petra Wagner zeigt Glas und Kunsthandwerk in Tradigist 16.

In Kirchberg öffnet Christa Biedermann ihr Atelier in der Soisstraße 18. Die gebürtige Wienerin ist Performancekünstlerin, Malerin, Fotografin und Mixed Media Artist. Sie stellte bereits bei vielen internationalen Ausstellungen aus und präsentierte ihre Filme bei Festivals in Berlin und den USA. Geboten werden Fotografie, Fotografie, Grafik, Malerei, Medienkunst und kurze Videos. Biedermann öffnet ihr Atelier an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr.

In Prinzersdorf, Siedlungsstraße 15, stellt der Verein Wandergalerie NÖ Kunsthandwerk aus Holz und Metall aus. Ein besonderes Highlight wird das Schaudrechseln sein. Besucherinnen und Besucher können sich selbst auf der Drechselbank versuchen. Bilderrahmenerzeuger Franz Dür öffnet sein Atelier in Markersdorf, Amselgasse 7, ebenfalls. Die Gäste können live erleben, wie eine Lasergravur funktioniert.