40 aktive Sanitäter hat derzeit der ASBÖ Rabenstein, 13 davon sind Notfallsanitäter. „Eigentlich ein Top-Schnitt, aber Helfer werden immer gebraucht“, begründet ASBÖ-Obmann Willi Vorlaufer, warum die Rabensteiner Rettung mit Start am 25. Jänner 2019 wieder einen Rettungssanitäterkurs anbietet. Dieser dauert 100 Stunden. „Gerade, weil eben so ein Kurs zeitlich aufwendig ist und auch viel Eifer zum Erlernen des Stoffs erfordert, wird es zunehmend schwieriger, interessierte Freiwillige zu finden“, bedauert er. Um dennoch aber genug Teilnehmer zu finden, wird dieser Kurs berufsbegleitend angeboten.

„Die Theorieeinheiten finden aufgrund des Umbaus in der ASBÖ Rettungsschule Wilhelmsburg statt, die Praxiseinheiten werden aber in Rabenstein gemacht“, informiert er weiter. Der Kurs ist an einem Wochenende pro Monat, das Praktikum kann zur Gänze frei einteilbar absolviert werden. „Eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung“, ist Vorlaufer überzeugt.

Der große Umbau der Rabensteiner Rettungsdienststelle startet übrigens erst 2019 und soll rund eineinhalb Jahre andauern.