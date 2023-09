Tanzstudio Ober-Grafendorf: Viel Neues im Tanzjahr

Mit dem Schuljahr startet auch das Ballett- und Tanzstudio ins neue Jahr. Dabei gibt es neues Personal und neue Tanzstile werden angeboten. Neu im Team ist Martyna Lodej. Die polnische Tanzkünstlerin studierte an der Nationalen Akademie für Theaterkunst in Bytom, in der Abteilung für Tanztheater, und absolvierte anschließend ein Studium des zeitgenössischen Tanzes und der Tanzpädagogik an der Anton Bruckner Universität in Linz. Sie unterrichtet in Ober-Grafendorf Modern/Contemporary, Contemporary Jazz und Yogalates.

Im Kinderballett stieß Katharina Sieder hinzu. Bereits im jungen Alter begann Sieder mit dem Ballettuntericht im Ballett- und Tanzstudio Ober-Grafendorf. Neben ihrer Ausbildung zur Elementarpädagogin tanzte sie bei vielen Aufführungen des Ballett- und Tanzstudios. Sie möchte ihre Freude und Begeisterung am Tanzen an die Schüler und Schülerinnen des Kinderballetts weitergeben. Dritter im Bunde der Neuen Trainer ist Mark Rodriguez. Rodríguez hat als Tänzer in Spanien in den Bereichen Breaking, Popping und Hip Hop angefangen. Seitdem er nach Wien ausgewandert ist, nimmt er an internationalen Tanzbattles und Tanzevents teil, wodurch er in ganz Europa Erfahrungen und Tanzkenntnisse sammeln konnte. Um sich weiterzubilden ist er nach Los Angeles geflogen und hat vor Ort Classes genommen. In Los Angeles hat Mark verschiedene Ausbildungen absolviert. Seitdem hat er sich auf Popping, Hip Hop und Litefeet spezialisiert. In Österreich hat Mark Tanzwettbewerbe gewonnen und für Sido, Thomas Brezina, bei der Castingshow „Die große Chance“ oder beim Wiener Hip Hop Ball getanzt. Er unterrichtet Hip Hop und Urban Styles. Im Jänner 2024 kehrt Sandra Ximena Müller aus der Babypause zurück.

„Damit können wir vielseitigen Tanzunterricht auf höchstem Niveau anbieten. Es ist für jede Altersklasse, jedes Können und jeden Geschmack etwas dabei“, freut sich Anna Possarnig. Neu ist beim Tanz- und Ballettstudio auch der Markenauftritt mit einem neuen Logo.

„Urban Styles“ neu im Programm

Neben dem klassischen Ballett, dem Kindertanz, Popping und Hip Hop wird der „Urban Styles“-Tanzstil neu angeboten. Yoga-Freunde kommen ebenfalls auf ihre Kosten, ebenso Interessierte, die Modern/Contemporary oder Contemporary Jazz erlenen möchten. Der Unterricht hat bereits begonnen und es ist möglich, Schnuppern zu kommen und sich dann direkt vor Ort anzumelden.