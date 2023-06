Ehrenzeichen für zwei Männer mit großem Verdienst für Rabenstein

Eine große Ehrung gab es für Johann Rudolf Schönbäck, Leiter der Abteilung Rechnungswesen und Finanzen beim Niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommando und ehemaliger Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rabenstein an der Pielach. Er erhielt das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich.

Die Auszeichnung wurde ihm unter anderem mit folgenden Worten verliehen: „Brandrat Schönbäck ist eine wesentliche Stütze des heimischen Feuerwehrwesens. Das manifestiert sich in den vorbildlich ausgeführten Funktionen in seiner Heimatregion Rabenstein, führt über seinen Einsatz für die Feuerwehrjugend hin zur beruflichen Verankerung im Niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommando, wo er einen reibungslosen Budgetvollzug gewährleistet und sich auch als Lehrgangsleiter in der Feuerwehrschule sowie als Bewerter bei Wettkämpfen bewährt hat.“

Auch Karl Hömstreit, ehemaliger Vorsitzender und zertifizierter Tanzleiter vom „Seniorentanz Österreich“ - Landesverband Niederösterreich, wurde mit dem Ehrenzeichen gewürdigt. Aktuell ist er Tanzleiter beim „Seniorentanz Rabenstein“.