In einem versteckten Kellerraum in einem Wohnhaus im Bezirk St. Pölten beschlagnahmte die Polizei im Sommer 140 Cannabis-Pflanzen. Der 47-Jährige, dem das Haus gehört, baute größtenteils für den Eigenkonsum an und rauchte das „Gras“ mit seiner Frau.

Insgesamt soll er rund zwei Kilo geerntet haben, fast ein halbes Kilo davon verkaufte er auch um eine Stromrechnung zu bezahlen, wie er sagt. Auch in der letzten Verhandlung im Dezember war er dazu geständig, die Menge, die er beim letzten Mal bestritten hatte, wurde nun korrigiert.

Unter den Pflanzen, die die Polizei fand, sollen auch CBD-Pflanzen gewesen sein, deren Züchtung nicht strafbar ist. Das sagt der Angeklagte beim Prozess allerdings zum ersten Mal. Die Polizei kann dazu keine genauen Angaben machen. Der Staatsanwalt sieht darin einen Versuch, das Strafmaß abzumildern.

Ein Zeuge, der in seinem Geschäft alles rund um Hanf verkauft, bestätigt immerhin, dass er dem Angeklagten einige Samen mit einem sehr niedrigen (und damit legalen) THC-Anteil zur Aufzucht gegeben hat. Der Angeklagte tauchte allerdings noch an einem anderen interessanten Ort auf. Und zwar in einem weißen Baucontainer in Böheimkirchen, den die Polizei über längere Zeit observierte. Ein „Drogenlabor“, in dem sowohl er als auch der 31-jährige Erstangeklagte „Crystal Meth“ gekocht haben sollen – allerdings nicht zusammen, sondern zu verschiedenen Zeitpunkten betonen die Verteidiger.

„Ich will von dem Zeug wegkommen und eine Therapie machen.“ Der Erstangeklagte, der das Meth „kochte“.

Der Erstangeklagte soll auch im Haus des 47-Jährigen „gekocht“ haben sowie an der Indoor-Cannabis-Plantage beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden diese Drogendelikte im Zeitraum von 2018 bis Frühjahr beziehungsweise Sommer 2020 vor.

Der 31-Jährige, der Meth und Cannabis auch aus Tschechien eingeführt haben soll, hatte außerdem auch in Wohnungen verschiedener anderer Freunde „gekocht“, etwa in Traisen, Hofstetten-Grünau, Wien und Böheimkirchen. Einige Male soll es beim Versuch geblieben sein. Das Ergebnis dürfte nicht besonders gut gewesen sein, wie ein Zeuge beim letzten Prozess sagte. Sowohl der 47-Jährige, als auch der 31-Jährige geloben Besserung.

„Ich will von dem Zeug wegkommen und eine Therapie machen“, sagt der Erstangeklagte, der seit seinem 18. Lebensjahr abhängig von Meth ist. Sein Verteidiger nennt es einen „Hilfeschrei“. Die Beratung des Schöffensenats dauert lange. Weil die Angeklagten bei den Vernehmungen unterschiedliche Mengenangaben gemacht haben, muss der Richter so einige Rechenaufgaben lösen, um herauszufinden, welche Angaben glaubhaft sind.

Nach einer Stunde steht das Urteil: Der 31-Jährige muss wegen Suchtgifthandels für zwei Jahre ins Gefängnis. Weil er schon mehrmals einschlägig verurteilt wurde, darf er keine Fußfessel beantragen. Der 47-Jährige muss 5.000 Euro Strafe zahlen und bekommt zwölf Monate bedingte Haft sowie eine Weisung für eine ambulante Drogenentwöhnungstherapie.