Neue Leitung für LJ-Bezirk in Kirchberg an der Pielach

Nachdem alle Ortsgruppen erfolgreich ihre Sprengel-Generalversammlungen hinter sich gebracht hatten, war der Bezirksvorstand der Landjugend Bezirk Kirchberg an der Reihe. Der Kreis des LJ-Arbeitsjahres schloss sich und es standen Neuwahlen an.

Rückblick: neue Freundschaften & Erfahrungen

Die vergangenen zwei Jahre lenkte Anja Zöchling gemeinsam mit Michael Gansch die Geschicke. Stefan Gansch übernimmt das Amt nun offiziell von Michael Gansch, Zöchling wird von Katharina Heindl abgelöst. Sie leitete bereits zwei Jahre die Landjugend Hofstetten-Grünau.

Zöchling blickt auf viele schöne Erlebnisse und eine lehrreiche Zeit zurück, erzählt sie. „Die größten Highlights in den letzten beiden Jahren waren auf alle Fälle der niederösterreichweite Landesentscheid Sensenmähen, den wir im Juli 2021 bei uns im Bezirk austragen durften, sowie unser Bezirksball, der erst vor Kurzem stattgefunden hat.“

Viele neue Gesichter, neue Freundschaften und unvergessliche Erfahrungen hätten ihre Amtszeit geprägt. Ihrer Nachfolgerin und dem gesamten Vorstand wünscht sie viel Spaß an der Landjugendarbeit. Ganz zurücklehnen wird sich Zöchling aber nicht, denn: „Einmal Landjugend, immer Landjugend!“

„Einmal Landjugend, immer Landjugend!“ Anja zöchling ehemalige Bezirksleiterin

Gemeinsam mit Gansch blickte sie bei der Bezirksgeneralversammlung auf das vergangene Jahr zurück: Eine Vielzahl an Bildungs- und Sportevents wurden wieder veranstaltet sowie einige Gebietsentscheide ausgetragen. Nach den vielen aufrichtigen Dankesworten wurden schließlich die Neuwahlen durchgeführt. Rund 110 Wahlberechtigte stimmten mit.

Der Einsatz der Landjugendmitglieder wurde mit einer Vielzahl Ehrungen gekrönt. So erhielten viele Mitglieder ihr OnTop Zertifikat und auch die Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold wurden wieder an einige Landjugendlichen verliehen. Ebenso wurden der „Mosti“, die höchste Auszeichnung der Landjugend Mostviertel, sowie das Ehrenzeichen der LJ NÖ verliehen.

Der Bezirk besteht aus den Ortsgruppen Weinburg, Hofstetten-Grünau, Rabenstein, Kirchberg und Frankenfels-Schwarzenbach.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.