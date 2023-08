Rabensteiner erzielte Top-Platzierung bei Handmäh-EM

Zum ersten Mal schaffte es der junge Rabensteiner Stefan Gansch zur Handmäh-EM, die heuer in Slowenien ausgetragen wurde. In den Jahren zuvor hat er bereits an den Landes- und auch Bundesentscheiden teilgenommen. „Es war eine super coole Erfahrung. Als Unterstützung hatte ich einen tollen Fanclub, die Landjugend Rabenstein“, sagt der 22-Jährige.

Bei dem Bewerb mussten die Teilnehmer eine Fläche in der Größe von 100 Quadratmetern mähen. Das schaffte er in einer Zeit von 2:51 Minuten. Damit der Bewerb fair ist, braucht es eine große, ebene Fläche. Diese wird in einzelne Abschnitte eingeteilt, und von den jeweiligen Teilnehmern bzw. Teilnehmerinnen gemäht. Juroren beurteilen, wie gerade und gleichmäßig gemäht wurde. Das Endergebnis ergibt sich aus der Zeit, und den Zeitzuzügen, welche Juroren bei fehlerhaften Mähen vergeben. Gansch erreichte in seiner Kategorie den 16. Platz aus 63 Teilnehmern.

Stefan Gansch (rechts) mit Peter Scheibenreiter aus Hainfeld, der ebenfalls bei der Mäh-EM dabei war. Foto: privat

Wichtig: Training und scharfe Schneide

Als Vorbereitung hat Gansch zu Hause zwei- bis dreimal pro Woche gemäht. „Ich muss ja ohnehin das Futter für die Kühe mähen, da kann man das Training gleich mit der Arbeit verbinden“, sagt der 22-Jährige. Das Wichtigste, um bei einem solchen Bewerb erfolgreich zu sein, ist das passende Werkzeug, vor allem muss die Schneide gut gewetzt sein.

Gansch möchte auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei sein. Abgehalten wird der Bewerb erst wieder 2025, in Bayern. Für die Staatsmeisterschaft nächstes Jahr hat sich Gansch mit der Teilnahme an der Europameisterschaft schon fix qualifiziert.