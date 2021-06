Erntearbeiten im steilen Gelände sind nicht ungefährlich. Die Gefahr des Abrutschens mit landwirtschaftlichen Maschinen ist hoch. So erging es dem Lenker eines so genannten Mulis am Mittwoch. Er verlor auf einer abschüssigen Wiese die Kontrolle über das Fahrzeug; dieses kam in misslicher Lage zum Stillstand.

Der Mann hatte Glück, er blieb unversehrt. Die Feuerwehr Frankenfels sicherte den "Muli" gegen ein weiteres Abrutschen. Mit der Seilwinde zogen sie das Gefährt wieder zurück auf die Bergwiese. Der Landwirt konnte seine Fahrt selbständig fortsetzen. Nach zirka einer Dreiviertelstunde war der Einsatz für die 14 Florianis beendet.