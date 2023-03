Rekordjahr für Pielachtaler Rinderzüchter

Zur alljährlichen Generalversammlung trafen sich rund 100 Mitglieder des Rinderzuchtvereins Pielachtal im GuK Rabenstein. Für Obmann Karl Braunsteiner war der Rückblick auf das vergangene Jahr ein höchst erfreulicher. Denn 20 Kühe der Züchter vom Verein hatten es 2022 geschafft, die 100.000-Kilogramm-Marke an in ihrer Lebenszeit ermolkener Milch zu erreichen. „Das ist nicht nur im Verein einmalig, sondern dürfte auch landesweit rekordverdächtig sein!“, zeigt sich Braunsteiner beeindruckt. Für ihn steht fest, dass die guten Haltungsbedingungen, die Optimierung der Fütterung und die Sorgfalt der Züchterinnen und Züchter beim Umgang mit den Tieren diese außergewöhnlichen Leistungen ermöglichen. Zum Vergleich: Laut Braunsteiner liegt die durchschnittliche Lebensleistung einer Kuh bei 45.000 Kilogramm Milch.

Eine besonders stolze Leistung erbrachte die Kuh Rolina vom Betrieb Emmerich Lanner in Hofstetten. Sie hat in ihrem Leben bereits 157.000 Kilogramm Milch ermolken. Laut Braunsteiner ist Rolina ist damit aktuell die lebensleistungsstärkste Kuh in ganz Niederösterreich.

Kendler erneut Vereinssieger

Der „Wanderpokal“ für den Betrieb mit der besten Durchschnittsleistung im vergangenen Jahr durfte heuer bei Martina und Christian Kendler aus Hofstetten bleiben. Sie erhielten die geschnitzte Figur des Heiligen St. Leonhard zum zweiten Mal in Folge. 11.966 Kilogramm Milch ermolk die Herde der Kendlers letztes Jahr im Durchschnitt. Den zweiten Platz beim internen Ranking erreichte Andreas Pfeffer, die Bronzemedaille geht an Alois Janker. Zu den Ehrungen, durchgeführt von Zuchtberater Stefan Mitterböck, gratulierte auch Karl Zottl, Geschäftsführer von NÖ Genetik.

Erfolge über das Pielachtal hinaus

Auch österreichweit konnte sich der Pielachtaler Rinderzuchtverein im vergangenen Jahr Beweisen. Die Kuh Susal vom Betrieb Monika Bieder aus Rabenstein holte sich den Gruppensieg auf der Bundesfleckviehschau in Freistadt. Gwendolyne vom Betrieb Doris und Gottfried Ziegelwanger war mit dem dritten Platz ebenfalls erfolgreich.

Wie Braunsteiner berichtet, ist es für Züchter eine besondere Ehre, wenn ein Jungstier aus dem eigenen Betrieb an die Besamungsstation von NÖ Genetik, dem Niederösterreichischen Rinderzuchtverband, geht und so die Genetik aus dem Stall über die Landesgrenzen hinaus genutzt werden kann. Dies schafften im vergangenen Jahr gleich zwei Pielachtaler Stiere: GS Zarango Pp vom Betrieb Anita und Stefan Sommerauer und GS Memphis Pp von Doris und Gottfried Ziegelwanger. Friedrich Führer, Geschäftsführer von NÖ Genetik, lobte die gute, langfristige Zusammenarbeit mit den Pielachtaler Züchtern.

