Frische Temperaturen und immer wieder Regenschauer. Auch der Frühling im Pielachtal war deutlich kühler als zuletzt. In den 1990er Jahren waren solche Temperaturen zu dieser Jahreszeit noch relativ normal.

Während die Landwirte heuer eine leichte Verzögerung der Entwicklung der Feldfrüchte und an den Obstbäumen bemerken, ist die Meinung bei den Hobbygärtnern gespalten. Einerseits sei das Wetter gut für die Blumenpracht, andererseits leiden etwa Paradeiser unter den kühlen Bedingungen.

Bei Rüben „sicher zehn bis zwölf Tage im Rückstand“

Bezirksbäuerin Maria Brandl aus Ober-Grafendorf baut selbst Stärkekartoffeln und Zuckerrüben an. „Die Regenmengen waren nicht überall gleich. Bei uns war es nicht zu viel“, sagt Brandl. Schlimmer sei es mit den niedrigen Temperaturen, die etwa dem Mais sehr zusetzen. „Die Blätter sind zum Teil gelb und noch sehr klein.“

Auch die Zuckerrüben brauchen Bodentemperaturen um die 12 Grad. „Da sind wir weit weg. Wir sind sicher zehn bis zwölf Tage im Rückstand bei der Entwicklung“, ist Brandl überzeugt. Ebenso zeigt sich ein verspätetes Wachstum beim Grünland.

Brandl glaubt nicht, dass dieser Rückstand bis zur Ernte wieder aufgeholt werden kann, mit großen Verlusten rechnet sie dennoch nicht. Besonders von den niedrigen Temperaturen betroffen sind laut Bezirksbäuerin die Erdbeeren. „Die brauchen es warm für das Wachstum, die Sonne für die rote Farbe und den süßen Geschmack“, führt sie aus. Hier rechnet sie gleichfalls mit zwei Wochen Verzug.

„Heuer war wirklich alles grenzwertig und knapp, aber wir wurden vor Extremen bewahrt“, betont Obstbauer Gerhard Gatterer aus Ober-Grafendorf. Er stellt sich genauso darauf ein, dass sich die Ernte verzögern wird. „Etwa eine Woche, wie schon die Blüte.“ Derzeit schaut es nach einer durchschnittlichen Ernte aus, aber es könne noch viel passieren. „Der Fruchtansatz ist ok, es ist überall etwas dran“, sagt Gatterer.

Land- und Forstwirtin Doris Schmidl aus St. Margarethen-Rammersdorf betrachtet das nasse Frühjahr zwiegespalten. „Ich habe im Frühjahr 700 Bäume, darunter Buchen, Lerchen, Tannen und Fichten gepflanzt. Für den Wald war das Wetter perfekt“, sagt sie. Für die Feldpflanzen schaut es da schon weniger rosig aus. „Diesen fehlt einfach die Wärme“, stellt sie fest.

Auch die zum Teil frostigen Nächte richteten Schaden an. Der Mais wird schon gelb, Beikräuter wuchern. Pflanzenschutzmaßnahmen brauchen jedoch um die 20 Grad, dass sie wirken. Soja – die Schmidl neben Mais, Rüben, Gerste und Weizen anbaut – liebt Hitze und an der fehlt es im Moment eben noch.

Auch das Silieren von Grundfutter ist im Moment eine Herausforderung, „wenn es keine zwei Tag durchgehend trocken ist“. Dennoch ist Schmidl dankbar für den Regen. „Dann füllen sich wenigstens wieder unsere Grundwasserreserven auf. Auch ansonsten ist im Moment noch alles halbwegs im Lot“, resümiert sie.

Das nasse, kühle Frühjahr stört die Pflanzen der Weinburger Hobbygärtnerin Roswitha Schwarz kaum; im Gegenteil: „Alles blüht wunderbar und noch viel länger als normal“, freut sie sich. Der Nachtfrost sei kein Problem, heikle Pflanzen habe sie sowieso im Winter abgedeckt und das Gemüse sei im Glashaus.

Die Salate im Garten von Roswitha Schwarz sind trotz niedriger Temperaturen schon bereit für die Ernte. Straubinger, Straubinger

Vor allem der Rhododendron hat sich prächtig entwickelt, aber auch viele andere Pflanzen und Sträucher erfreuen sich an der hohen Bodenfeuchte. Schwarz „gartelt“ schon von Kindheit an; die Leidenschaft dafür hat ihr ihre Oma vermittelt. Der einstige Garten der Großmutter ist heute noch das Pflanzenparadies von Roswitha Schwarz – nur in vergrößerter, erweiterter Form.

Erich und Hermine Taschl aus Kirchberg sind ebenfalls Gartenliebhaber und Hobbygärtner. Sie bewirtschaften in ihrem Hausgarten mehrere Hochbeete und ein Gewächshaus. „Wir haben Gemüsesorten in allen Variationen. Dazu gehören Gurken, Paprika, Zucchini, Kürbis, Salat, Radieschen, Fisolen und manches mehr“, berichten die beiden.

Zum Wetter hat Familie Taschl eine geteilte Meinung. Das feuchte Wetter sei zwar gut für das Wachstum, aber die Kühle mache den wärmeliebenden Pflanzen schon zu schaffen. „Das merken wir besonders beim Paprika, den Gurken und Paradeisern.“