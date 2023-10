Kirchberger Modellbahnmuseum war geöffnet für alle Nachteulen

Bei der „Langen Nacht der Museen“ öffnete auch das Modellbahnmuseum Mariazellerbahn in Kirchberg die Türen. Obmann Günter Draxler und sein Stellvertreter Walter Puchegger sowie das ganze Modellbahn-Team freuten sich über guten Besuch. Die Modellbahnanlage im Bahnhof Kirchberg, der Kirchberg-Waggon und die Kirchberg-Lok 1099.06 erfreuten Gäste aus nah und fern. Ein zusätzliches Highlight war die Verkostung edler Liköre und Brände durch Maria Daxböck und Gerti Suppan von der „Dirndl-, Edelbrand- und Dörrobstgemeinschaft Pielachtal“.

Michaela Dörfelmayer sowie Engelbert und Erika Groiß waren begeistert. Universitäts-Professor Peter Strasser reiste aus Krems-Mautern an. Er war erstmals zu Gast hier und beeindruckt von der Anlage. Auch Urlaubsgäste aus Neusiedl am See bewunderten das Projekt „Bahn im Bahnhof Kirchberg“.