Kirchberger Verein: Mit Bildung gegen Armut und Kinderarbeit in Laos

Unter dem Motto „Schenke Hoffnung – schenke Zukunft – schenke Bücher“ unterstützt der Verein „Lao Tao“ mit Sitz in Kirchberg seit Jahren durch seine Förderprojekte Schulen und Schulkinder in den Bergdörfern des südostasiatischen Staates Laos.

An der Spitze des Vereines steht Andreas Riegler. Kürzlich war er mit einem Info-Stand beim Konzert von „5/8erl in Ehr'n“ und dem „Tom Gomez Duo“ in der Kirchberghalle vertreten. Er sammelte Spenden und informierte die Besucherinnen und Besucher ausführlich über Projekte, die künftig umgesetzt werden sollen, da die Bevölkerung in den ländlichen Gebieten und Bergdörfern teilweise sehr arm ist.

Er berichtet: „Wir sind für jede Unterstützung dankbar und arbeiten in Laos mit dem Laoten Gikong Thao zusammen. Mit unseren Spendengeldern kauft er Schulbücher und Unterrichtsmaterialien und überbringt diese persönlich zu den Kindern in abgelegenen Bergdörfern.“ Als Langzeitziel möchte der Verein „Lao Tao“ auch den Bau von soliden Schulen in diesen Dörfern unterstützen: „Denn Bildung ist die beste Waffe gegen Kinderarbeit und Armut.“

Andreas Riegler war schon öfter in Laos und hat persönlich mit seinem Freund Gikong Thao die Schulen in den Bergdörfern besucht: „Jeder gespendete Euro kommt dort an. Es ist schön zu sehen, wie sich Kinder und ihre Eltern über diese Hilfestellung freuen.“

Weitere Informationen gibt es unter www.lao-tao.org.