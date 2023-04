Projekt-Idee: Kulinarisches rund um die Dirndl

Aktuell ist das Förderbudget der Leader-Region Mostviertel-Mitte zwar ausgeschöpft, das Ideenreichtum der Menschen jedoch bei weitem nicht. Deswegen traf sich das Leader-Projektauswahlgremium zu seiner 30. Sitzung und gab vier Projektideen als Reserveprojekte frei. Diese werden gefördert, sollten bereits reservierte Leader-Mittel in Niederösterreich wieder frei werden.

Die Kleinregion Traisen-Gölsental möchte etwa selbst Kinderbetreuerinnen und -betreuer sowie Tageseltern ausbilden, das Stift Lilienfeld soll als Ausflugsziel positioniert werden und die Leader-Region selbst möchte eine breit angelegte Jugendbefragung starten. Auch im Pielachtal gibt es eine Projektidee: Eine kulinarische Entdeckungsreise rund um die Dirndl. Rezepte rund um und mit der Pielachtaler Symbolfrucht sollen erforscht und unter die Leute gebracht werden.

Tourismusverband-Obfrau Veronika Harm begrüßt die Idee. Man könne die Dirndl gar nicht genug in den Mittelpunkt stellen, ist auch Hans Weiß von den Steinschaler Naturhotels überzeugt. Er ist der Initiator des Projekts und ein großer Dirndl-Freund. „Viele Menschen wissen ja gar nicht, wie vielseitig man die Dirndl in der Küche verwenden kann“, sagt Weiß. Die Rezeptsammlung würde außerdem die Nachfrage nach den Dirndl-Produkten regionaler Produzenten erhöhen, ist er überzeugt. Ob das Projekt zustandekommen kann, wird sich wohl im Juni zeigen, Weiß und Harm hoffen beide sehr darauf. Wie Harm berichtet, sollen auch Rezepte aus der Bevölkerung gesammelt werden, in denen die Dirndlfrucht verwendet wird.

