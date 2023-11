„Dirndl-Arena“: Startschuss für neues Tourismusprojekt im Pielachtal

Mitterweile ist die Dirndl auch über die Grenzen des Dirndltales bekannt. Die leuchtend roten Früchte werden als der natürliche Schatz des Pielachtales bezeichnet. Von den Dirndlblüten- und Dirndlerntewanderungen, den Dirndltaler Erlebniswochen bis hin zum Dirndlkirtag - Die Symbolfrucht des Tales lockt auch viele Touristinnen und Touristen an.

Aber die Dirndl soll als ganzjähriges Aushängeschild der Region touristisch in Wert gesetzt werden. „Wir planen daher einen attraktiven Willkommensbereich am Areal des Steinschalerhofs in Warth“, schildert Hotelier Johann Weiß. Unter dem Titel „Dirndl-Arena" soll den Gästen Wissenswertes über die Frucht vermittelt werden. Weiß betont, es sei wichtig, die Marke „Dirndl“ weiter zu etablieren, auch über die Grenzen des Tales hinaus.

Das rund 2.000 Quadratmeter große Areal befindet sich zwischen dem Restaurant Steinschalerhof und dem Bahnhof Steinschal-Tradigist an der Mariazellerbahn. Es ist auf drei Arten zugänglich: über den Bahnhof, über den Parkplatz und über die Rezeption des Steinschalerhofs. Während eines Spaziergangs kann man unterschiedliche Sträucher bewundern und sich über ihre vielfältige Nutzung informieren.

„Eine überdachte Sitzarena soll außerdem eine Projektionsmöglichkeit bieten, wo Informationen über die Region zur Verfügung gestellt werden“, so Anton Gonaus, Obmann der Leader-Region Mostviertel-Mitte. über die geplanten Maßnahmen. In einem ersten Schritt werden nun Geländemodellierung, die Anlage von Wegen und Stromversorgung, Elektroarbeiten und Beleuchtung umgesetzt. Die fertige Dirndl-Arena soll in Zukunft Ausgangspunkt für geführte Wanderungen und Genussreisen durch das Tal der Dirndln sein.

Gefördert wird das Projekt von der Leader-Region Mostviertel-Mitte. Projektträger ist die Steinschaler Naturhotels GmbH. Das Aktionsfeld ist die Aufwertung des regionalen Tourismus- und Freizeitangebotes.