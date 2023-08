Filmchronisten: Die Kameras laufen wieder im Pielachtal

Die Geschichte, Bräuche und Traditionen, aber auch die Gegenwart der Region zu dokumentieren, ist das Ziel der Filmchronisten. Durch das Projekt der Leader-Region Mostviertel-Mitte sind in den vergangenen drei Jahren rund 100 Kurzfilme entstanden. Viele davon bereits im Pielachtal. Nun wird es bald zwei weitere Filme geben.

Anton Gonaus führte die Filmchronisten auf den ehemaligen Schulweg von Kardinal König in Kirchberg. Foto: Original TV

Auf den Spuren des Kardinals

In Kirchberg und Rabenstein widmen sich die Filmchronisten Kardinal Franz König. Der 1905 im Rabensteiner Ortsteil Warth geborene Franz König war für Jahrzehnte das Gesicht der katholischen Kirche in Österreich. Bis heute leben die Nachfahren von Kardinal König in seinem Geburtshaus in Warth. Die Filmchronisten begaben sich auf eine historische und spirituelle Spurensuche im Pielachtal.

Hochwasser und Fliegerhorst

Auch in den GemeindenSt. Margarethen an der Sierning, Prinzersdorf, Gerersdorf und Markersdorf-Haindorf wurden neue Themenideen gesammelt. So dreht sich ein St. Margarethener Film beispielsweise um das Hochwasser im Jahr 2020, bei dem das Heimatmuseum der Gemeinde zerstört und unter großer Mithilfe der Bevölkerung wieder in Stand gesetzt wurde. Dem ehemaligen Fliegerhorst in Markersdorf, der im zweiten Weltkrieg eine bedeutende Rolle spielte widmet sich ein weiterer Filmchronisten-Beitrag. Die Dreharbeiten dazu haben in den letzten Wochen begonnen.

Die fertigen Filme werden ab Ende 2023 öffentlich vorgeführt. Rund 100 Kurzfilme aus und über die Region sind in den letzten Jahren bereits entstanden und können unter www.filmchronisten.at angesehen werden.