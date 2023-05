Delegation aus Sachsen auf Austausch im Pielachtal

Eine Delegation aus Sachsen besuchte das Pielachtal im Rahmen einer „Learning Journey“ des sächsischen Staatsministers für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Wolfram Günther zum Thema Klimaresilienz.

Ziel der Reise war es, Best Practices und innovative Einrichtungen kennenzulernen und zu einer Netzwerkbildung beizutragen. Im Zuge der Reise traf die Delegation im Naturhotel Steinschalerhof ein, um Einblick in die Maßnahmen und Pläne der KLAR! Pielachtal (Klimawandel-Anpassungsmodellregion) zu erhalten.

Nach einer Vorstellung der Region und der Regionalplanungsgemeinschaft durch Bürgermeister und Obmann Kurt Wittmann, präsentierte Lotte Riesenhuber die bereits umgesetzten, aber auch die geplanten Maßnahmen der KLAR! Pielachtal. Der Fokus der Reise lag unter anderem auf der Revitalisierung von Flüssen, aber auch auf der Reduktion von Hitzeinseln im urbanen Raum.

Nach der Präsentation der KLAR! Maßnahmen wurde das Video über das Renaturierungsprojekt Loitzenbach in Rabenstein hergezeigt. Christian Amberger, der Sektionsleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung, war ebenfalls vor Ort und beantwortete alle Fragen zum Projekt Renaturierung Loitzenbach.

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=5cc-EumFqrs

Gemeinsam mit Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger ging es zum klimafitten Hauptplatz in Ober-Grafendorf, der zu einem der Best Practice Beispiele in der Region in Sachen Klimawandelanpassung und Klimaresilienz zählt. In einigen Wochen werden dort auch Informationstafeln für die Bevölkerung bereit gestellt um zu zeigen, welche Maßnahmen getroffen wurden und mit welchem Hintergrund diese getroffen wurden.

