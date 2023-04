Hofstettener Nachwuchsfleischer schaffte es aufs Podest

Beim Lehrlingswettbewerb der Fleischverarbeiter in der Landesberufsschule Hollabrunn zeigten Nachwuchsfleischer und -fleischerinnen aus Wien, Niederösterreich und Burgenland ihr Können. Darunter auch Richard Aigelsreiter. Er ist im dritten Lehrjahr bei der Fleischhauerei Strohmaier in Hofstetten. Beim Wettbewerb holte er sich, ex aequo mit Max Trimmel (Fleischerei Gebhardt, Forchtenstein), den dritten Platz.

In drei Disziplinen mussten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beweisen: Erst ging es darum, Rindsknöpfel auszulösen und fachgerecht zu putzen. Als zweites mussten die Lehrlinge drei Schweineschultern fachgerecht verarbeiten. Zuletzt wurden noch Wurstplatten gestaltet. „Das Schwierigste war für mich das Legen der Wurstplatte“, berichtet Aigelsreiter. Denn die Jury achte hier sehr auf Genauigkeit: „Das Fleisch muss in der richtigen Flucht liegen - also alles gerade und gleichmäßig, nicht durcheinander“. Auch Teil der Aufgabenstellung war es, die richtigen Dekorationen dazu auszuwählen.

Nach dem Schnuppern gleich zur Lehre

Der Lehrling entschloss sich, nachdem er bei dem Betrieb Strohmaier schnuppern war, für die Fleischerlehre. „Ich wollte etwas anderes machen, als die anderen“, so Aigelsreiter. Auf den Wettbewerb bereitete er sich mehrere Wochen intensiv vor, sogar zu Hause. Dort übte er das Wurstplattenlegen.

Nach der Lehre wird er wohl im Betrieb von Ernst Strohmaier weiterarbeiten, doch sicher ist er sich noch nicht. Am schwierigsten am Fleischerhandwerk findet er, die richtige Konstenz der Fleischmasse beim Wursten beizubehalten. „Es muss immer gleich sein, und auch gleich viel von den Gewürzen drin sein - die Kunden wollen ja immer das gleiche Produkt bekommen, das sie erwarten“, sagt der Jung-Fleischer. Am Schönsten am Beruf findet er, wenn er den Kundinnen und Kunden eine Freude mit seinen Produkten machen kann.

Lehrherr Ernst Strohmaier ist hoch zufrieden mit den Leistungen seines Lehrlings:„Selbstverständlich bin ich sehr stolz auf ihn - auf alle meine Burschen!“

