Junge Floriani aus dem Pielachtal brillierten in Tulln

Heiß her ging es in Tulln. Hafnerbach zeigte, was sie können, bei verschiedenen Aufgaben. Wacker geschlagen bei den Bewerben der Feuerwehrjugend hat sich die Gruppe aus Frankenfels. Auch die Schwarzenbacher Nachwuchs-Floriani waren stolz auf sich. Die Jugendlichen aus Ober-Grafendorf waren sichtlich stolz auf ihre Top-Leistungen bei den Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerben in Tulln. Hofstetten-Grünau fuhr motiviert und bestens gelaunt zu den Bewerben.

