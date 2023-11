Theatergruppe Schwarzenbach: Dernière mit Spendenübergabe

Eine langjährige Tradition bei der Theatergruppe Schwarzenbach ist es, die Eintrittsspenden der letzten Aufführung an gemeinnützige Organisationen zu übergeben. Heuer war, wie Leiterin Eva Wehrberger berichtet, der Andrang und die Spendenbereitschaft des Publikums so groß, dass sogar zweimal 500 Euro übergeben werden konnten. Eine Spende ging an das Wohnhaus für Menschen mit Behinderung der Caritas in Kirchberg. Dessen Leiter Thomas Frind stammt aus Schwarzenbach und nahm die Spende entgegen. Außerdem wurde an das Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz gespendet. Dort arbeitet Ensemblemitglied Beate Fuxsteiner. „Wir unterstützen immer gute Zwecke mit Bezug zu Schwarzenbach“, erklärt Wehrberger. Sie ist hoch erfreut, dass das Stück „Die drei Hypochonder von Zimmer 13“ heuer so gut angekommen ist. „Schon alleine durch das Bühnenbild musste das Publikum lachen“, ist sie begeistert.

Beate Fuxsteiner bedankte sich im Namen der Theatergruppe bei Eva Wehrberger mit einem Blumenstrauß. Foto: Gerhard Hadinger