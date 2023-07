Dirndleck verkauft jetzt in Ober-Grafendorf statt in Hofstetten-Grünau

Jetzt ist es soweit. Letztes Jahr im Dezember hat Dirndleck-Chefin es zum ersten Mal angekündigt, nun steht der Umzug nach Ober-Grafendorf wirklich an. Von 6. bis 8. Juli gibt es am jetzigen Standort in Hofstetten-Grünau noch einen Räumungsverkauf, ab 11. Juli begrüßen sie und ihre beiden Mitarbeiterinnen die Kundschaft dann in Ober-Grafendorf.

Zehn Jahre lang verkaufte Stiefsohn in Hofstetten-Grünau Trachten, mit dem Umzug schwinge natürlich ein bisschen Wehmut mit, „es war sehr schön, ich hab mich dort sehr wohlgefühlt.“ Auf den Neuanfang freut sie sich aber schon, vor allem gibt es jetzt mehr Platz, das Geschäft wächst von 55 auf 90 Quadratmeter.

Die Sanierung des Altbaus in Ober-Grafendorf sei viel Arbeit gewesen, aber jetzt ist alles bereit für den Wechsel. Die Kundschaft kommt von überall her, deswegen werden sie den Standort-Wechsel auch mitmachen, ist sich Stiefsohn sicher.