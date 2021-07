Sieben Jahre ist die Bevölkerungsumfrage in Ober-Grafendorf her. Drei Wünsche waren es, die unter den Nägeln brannten: ein Bauernmarkt, ein neuer Hauptplatz sowie ein Ärztezentrum. Der Bauernmarkt belebt seit einigen Jahren das Gemeindeleben, jetzt steht der Baustart für den neuen Hauptplatz als nächstes an.

„Wir warten nur noch auf die Verhandlungen mit der Landesstraßenverwaltung. Ende Juli haben wir den Termin. Wenn das Projekt abgesegnet ist und wir grünes Licht bekommen, können wir starten“, freut sich Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger über die Fortschritte. Entstehen soll ein neuer Hauptplatz mit Aufenthaltsqualität für die Bevölkerung. Das Planungsbüro Schuhmacher, Schindel, Freiß gewann die Ausschreibung. Die Pflasterung des Hauptplatzes ist eine Hommage an das Wappen der Marktgemeinde und wird sich vom Gemeindeamt bis zum Gesundheitszentrum durchziehen.

„Die Quadrate in unserem Wappen werden sich in der Pflasterung wiederfinden. Sehr unaufdringlich. Der Effekt wird durch die andere Ausrichtung der Steine erzeugt“, erklärt der Bürgermeister. Im Zuge der Bauarbeiten muss zudem der „Christbaum“ weichen. Die Fichte sei bereits dem Temperaturwandel zum Opfer gefallen und krank. Im Zuge des Umbaus wird sie gefällt und auf der Apothekenseite ein neuer Christbaum gepflanzt. „Wir werden uns Tipps von Ludovico Tacoli holen, welche Bäume hier geeignet sind“, sagt Handlfinger.

Durch die Bauarbeiten werden auch für die Bürger Beeinträchtigungen entstehen. „Die Mariazeller Straße wird verlegt oder eher begradigt, damit mehr Fläche für den neuen Hauptplatz genutzt werden kann“, meint der Bürgermeister. Das bedeutet eine Straßensperre sowie teilweise einseitige Straßensperren in den nächsten Monaten. Und die Gemeinde weiß um die Belastung, die eine solche Baustelle für die Bevölkerung bringt. Der Bürgermeister hofft auf Nachsicht: „Dieses Projekt ist für das Zentrum von Ober-Grafendorf essenziell und ich hoffe, dass die Bevölkerung diese Schritte zu mehr Aufenthaltsqualität am Hauptplatz mitträgt.“

Mehr Parkplätze, aber auch mehr Grünraum

Für die Gemeinde übernimmt geschäftsführender Gemeinderat Thomas Zeilinger die Projektsteuerung und wird alles im Blick behalten. „Wir setzen einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Aufenthaltsqualität und medizinische Versorgung und ich bin sehr froh, meine Kompetenzen als Baumeister hier einfließen zu lassen.“ Wieviele Bauphasen es schlussendlich sein werden, ist derzeit noch nicht fix. „Wir wollen die Kosten über das laufende Budget tragen und nicht mit einer Finanzierung“, erklärt Zeilinger. Am Ende werden jedoch mehr Parkplätze zur Verfügung stehen, gleichzeitig wird auf das Mikroklima geachtet und es soll mehr Grünraum geben.