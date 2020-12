Musik soll nicht nur Spaß machen, sondern auch die Fähigkeiten von Kindern bestmöglich fördern. Die Wirth Music Academy mit Sitz in Tradigist startete deswegen ein neues, internationales Projekt, das genau diesen Zweck erfüllen soll.

Insgesamt vier musikpädagogische Institutionen beteiligten sich an diesem Online-Workshop – neben der Wirth Academy Musikschulen aus Griechenland, der Slowakei sowie Bosnien und Herzegowina. Das gemeinsame Ziel: Mit dem Projekt „Songs for Europe“ innovative Arten des Lernens erkunden sowie neue Arrangements und Kompositionen für alle Niveaus schaffen. Die Ergebnisse werden über die Online-Bibliothek auf der Projektwebseite verfügbar sein. „Somit hat jeder die Möglichkeit, qualitativen E-Learning-Unterricht zu genießen – sogar an den entlegensten Orten“, erklärt Gerald Wirth, Präsident der Wiener Sängerknaben. Der Austausch von Erfahrung, Entwicklung und Verwendung von IT-Tools für Musikpädagogen stehe im Vordergrund der Kooperation.

Die Wirth-Methode sei dabei die Grundlage. Dabei werden im Chorunterricht Techniken angewendet, die Gedächtnisbilder entstehen lassen und somit die Merkfähigkeit fördern. „Das Programm ‚SMART‘ misst und analysiert die Aufmerksamkeit sowie die Sing-Performance der Kinder und Lehrer“, berichtet Wirth. Zusätzlich fand dieses Jahr wieder die Sommerakademie, teilweise über Online-Unterricht, mit Teilnehmern aus aller Welt statt.