Live-Konzert Pizzera & Jaus rockten die Pielachtalhalle

Lesezeit: 3 Min ME Marie Eder

D as beliebte Musikerduo war endlich wieder live zu sehen. Gleich zwei Mal trat das Gesangs-Duo Pizzera & Jaus vergangene Woche - am Donnerstag, 19. und Freitag, 20. Mai - in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf auf.