Mariazellerbahn entgleiste: Lokführer-Prozess vertagt .

Im Juni des Vorjahres entgleisten zwei Waggons der Mariazellerbahn in Völlerndorf. Drei Menschen wurden schwer verletzt, 31 weitere leicht. Der Unfall verursachte einen Schaden im zweistelligen Millionenbereich. DerTriebwagenführer ist am Mittwoch vor Gericht in St. Pölten gestanden (wir hatten live berichtet).