Neuer Leiter bei Pielachtaler Landjugend

Das Arbeitsjahr der Landjugend Bezirk Kirchberg ging mit der Bezirksgeneralversammlung zu Ende. Aus fünf Sprengeln fanden sich Mitglieder im Gemeinde- und Kulturzentrum Rabenstein ein. Die Mitglieder blickten auf die letzten zwölf Monate zurück. Highlights waren die Fahrt zum Mariazeller Advent im Dezember, das Bezirksskifahren im März und die Gaudiolympiade, die im Sommer das erste Mal veranstaltet wurde. Auch einige Ehrungen wurden vergeben. Drei Mitglieder bekamen das Ehrenzeichen, die höchste Auszeichnung der Landjugend NÖ, verliehen: Stefan Gansch ist engagierter Sensenmäher und war auf der EM in Handmähen in Slowenien vertreten. Elisabeth Enne holte sich den Bundessieg beim Redewettbewerb der Landjugend. Julia Fuchs hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und sieben Jahre im Landjugendbüro gearbeitet, bis sie sich heuer beruflich veränderte.

Dann war es Zeit für die Wahlen. Rund 120 Wahlberechtigte stimmten für den neuen Ausschuss 2023/2024. Als Leiterin bestätigt wurde Katharina Heindl. Stefan Gansch legte nach zei Jahren sein Amt als Leiter und Obmann nieder. Zu seinem Nachfolger wurde Samuel Fuxsteiner aus Tradigist gewählt. Fuxsteiner ist 21 Jahre alt und seit seinem 14. Lebensjahr bei der Landjugend aktiv. Letztes Jahr war er bei der Bezirksorganisation als Kassier und in dem Sprengel Kirchberg als Leiter-Stellvertreter tätig. Er arbeitet als Landwirt am elterlichen Betrieb und macht außerdem den Landwirtschaftsmeister.

„Die Landjugend bietet viele Möglichkeiten, sich einzubringen und etwas für die Region zu tun“, erklärt Fuxsteiner, warum er sich engagiert. „Nicht nur tun wir in der Region Gutes sondern bemühen uns auch, das Dirndltal über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. Besonders wichtig ist ihm das Jugendangebot, z.B. auch Weiterbildungen, in der Region zu festigen. Gutes für die Region und die Jugend der Region zu tun, ist das, was ihm am meisten Spaß an der Arbeit in der Landjugend macht.

Zur Leitung-Stellvertretung wurden Selina Dirnberger und Johannes Pfeiffer gewählt. Die Schriftführung übernimmt die ehemalige Dirndlkönigin Lisa Egger. Der neue Kassier ist Lukas Egger.

Voll Motivation starten die Mitglieder in das neue Bezirkslandjugendjahr. Einige Aktivitäten sind bereits geplant. Im Dezember findet ein Ausflug mit der Himmelstreppe nach Mariazell statt. Nächstes Jahr im Oktober findet wieder der große Bezirksball, gemeinsam mit dem Bauernbund statt. Dieser geht alle zwei Jahre über die Bühne.