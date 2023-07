Elisabeth Enne: Mit einer Rede über die Menstruation zum Bundessieg

200 Tage im Jahr hat eine durchschnittliche Frau ihre Periode. Monatlich, etwa 40 Jahre lang. Trotzdem umhaftet die Menstruation ein Tabu - in der Gesellschaft wird auch im 21. Jahrhundert kaum öffentlich darüber gesprochen. Deswegen wählte Elisabeth Enne aus Hofstetten-Grünau dieses Thema für den Redewettbewerb der Landjugend. Mit der Rede „Blutiges Geheimnis - Tabuthema Menstruation“ nahm sie in der Kategorie „Vorbereitete Rede über 18 Jahre" teil und holte sich beim Bundesentscheid in Judenburg in der Steiermark den Sieg.

„Ich habe vor nicht allzu langer Zeit damit begonnen, mich selber mehr mit der Menstruation auseinanderzusetzen. Da ist mir erst bewusst geworden, wie wenig viele Menschen darüber überhaupt wissen“, berichtet Enne. Dies würde schon mit dem Begriff selbst beginnen. Die Menstruation werde oft gar nicht mit dem Namen genannt, sondern mit Wörtern wie „Die Tage“ und „Erdbeerwoche“ umschrieben.

Ein weiterer Punkt in Ennes Rede war, wie schambehaftet die Menstruation noch immer ist, selbst, wenn Frauen andere Frauen nach Periodenprodukten fragen. „Nur eine von fünf Frauen redet mit ihrem Partner über ihre Menstruation“, sagt die Hofstettenerin. „Und auch, wenn man starke Schmerzen hat, ist es für viele Frauen unrealistisch, sich monatlich mehrere Tage krankschreiben zu lassen“.

Auch Periodenarmut sei ein großes Thema. Denn für manche Frauen seien Produkte wie Tampons oder Binden nicht leistbar. In Österreich betrug die Mehrwertsteuer für diese bis 2021 20 Prozent, nun beträgt sie zehn Prozent. Enne kritisiert außerdem, dass in der Werbung die Saugfähigkeit der Produkte meist mit blauer Flüssigkeit symbolisiert wird und die Menstruation selber im Hintergrund steht. „Oft wird nur davon geredet, wie 'leistungsstark' man mit den Produkten sein kann“, sagt sie.

Freude über den Erfolg war groß

Schon beim Bezirksentscheid und dem Landesentscheid konnte Elisabeth Enne ihre Rede erfolgreich präsentieren. Nervös war sie beim Bundesentscheid trotzdem. „Vor allem, weil man nach der Rede noch drei Fragen von der Jury gestellt bekommt - auf die kann man sich ja nicht direkt vorbereiten“, berichtet die Hofstettenerin. Dafür sei es wichtig, die Nachrichten rund um das gewählte Thema zu verfolgen. Aber schon für das Schreiben der Rede sei eine gute Recherche notwendig.

Die Freude, als das Ergebnis schließlich verkündete wurde, war groß: „Im ersten Moment war es total unrealistisch. Es war eine total schöne Erfahrung und ein einzigartiges Wochenende“, strahlt Enne. Aus dem Landjugendbezirk Kirchberg an der Pielach war auch noch eine weitere Rednerin, Sonja Leputsch aus Weinburg, dabei. Sie holte sich den achten Platz. Aus Hofstetten nahm auch eine Gruppe in der Kategorie „Neues Sprachrohr“ teil. Kristina Enne, Sidonie Scholze-Simmel sowie Tina und Nina Spielbichler schafften es auf Platz Vier.

Auch im Vorjahr nahm Elisabeth Enne schon am Redewettbewerb der Landjugend teil, damals zu dem Thema „Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen“. „Reden hat bei der Landjugend einen hohen Stellenwert. Es gibt auch viele Rhetorik-Seminare“, sagt Enne. Dies war ein Grund dafür, warum der Landjugendbezirk Kirchberg/Pielach letztes Jahr beschlossen hatte, wieder einen Bezirksentscheid durchzuführen.

An ihren Sieg beim Bundesentscheid wird sich Elisabeth Enne noch lange erinnern: „Es war ein total schöner Moment. Alle haben mitgefiebert, alle haben sich mitgefreut.“