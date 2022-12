Lkw hing am Morigraben fest

Die winterlichen Fahrbahnverhältnisse unterschätzte ein Lkw-Fahrer am Montag. Der Sattelschlepper war auf der Morigrabenstraße von Tradigist in Richtung Schrambach unterwegs. Dabei blieb er auf der steilen, schneebedeckten Straße so ungünstig hängen, dass weder ein Pkw von oben ins Tal, noch vom Tal auf den Berg vorbeifahren konnte.

Die Feuerwehr Tradigist rückte aus und sperrte im Tal die Straße. Erst nach dem Entfernen eines Leitpflocks, einer Schneestange sowie der Kilometermarkierung konnten die Floriani mit zwei Fahrzeugen am Lastwagen vorbei. Anschließend sperrten sie auch am Berg die Straße.

Das Sattelfahrzeug führte keine Schneeketten mit. Daher mussten sie es mit Schleppstange bis zum Morigrabensattel hinauf abschleppen. Oben angekommen montierte die Feuerwehr ihre Schneeketten auf die Hinterachse der Zugmaschine, damit der Lenker die Talfahrt Richtung Schrambach antreten konnte. Die Feuerwehr begleitete ihn dabei bis ins Tal, sodass der Mann seine Fahrt wieder fortsetzten konnten. Zuvor entfernten die Feuerwehrmitglieder aber noch die Schneeketten und montierten sie wieder selbst auf ihrem Fahrzeug für eine sichere Heimkehr.

