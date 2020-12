Ein Lkw mitten in der Wand eines Hauses in Schwerbach: Dieser Unfall an der B 39 erschütterte. Ein Fahrer einer Spedition hatte in einer starken Linkskurve die Kontrolle über seinen Schwertransporter verloren, das tonnenschwere Gefährt schlitterte ungebremst in das Haus von Friedrich und Lilli Melcher.

Das Ehepaar war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht zu Hause. „Der Schaden am Haus ist groß. Der Lkw drückte das Mauerwerk samt Verputz nach innen. Alles landete in der Küche“, erzählt Friedrich Melcher. Man konnte sogar das Tageslicht durch eine Lücke in der Mauer sehen. Einzig Dackeldame Lissi war beim Unfall daheim. Durch den großen Knall bekam der Hund einen Schock. „Nach dem Öffnen der Haustüre flüchtete er sofort in den Garten und versteckte sich“, erzählt Melcher.

So sah es im Zimmer der Melchers nach dem Crash aus. Melcher

Was das Ehepaar beunruhigt: „Unterhalb des Plafonds führt ein großer Riss die ganze Wand entlang. Wir hoffen, dass dadurch nicht die Statik des Hauses beeinträchtigt ist“.

Zwei Mal donnerte schon Pkw in Wand

Lob gibt es für die Baufirma Anzenberger: „Die Firma ist am gleichen Tag gekommen, hat das lose Mauerwerk weggeräumt und die Risse in der Außenmauer provisorisch mit PU-Schaum abgedichtet.“ Eine Erstmaßnahme gegen Nässe, Kälte und Straßenlärm. Sie hoffen, dass rasch der Sachverständigte der Versicherung kommt, um den Schaden zu schätzen. Seit acht Jahren wohnt das Paar hier. In dieser Zeit gab es drei Verkehrsunfälle mit Schäden an ihrem Wohnhaus. Zwei Mal waren es Autos, dieses Mal der Lkw; trotz Ortsgebiet und 50-Stundenkilometer-Beschränkung. Ihre Bitte an die Straßenverwaltung und Gemeinde ist, dass eine verkehrstechnische Absicherung wie eine Leitschiene gemacht wird. Denn hier führt auch ein stark frequentierter Gehsteig vorbei. „Wenn Fußgänger unterwegs sind, kann das zu einer Katastrophe führen“, geben die Melchers zu bedenken.