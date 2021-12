Handel im Pielachtal hofft auf Shopper bis zur letzten Sekunde

Lockdown aus. Weihnachtsgeschäft an, elf Tage vor dem Heiligen Abend. Kann Handel so „on-off“ überhaupt funktionieren? Mit Montag durften die Unternehmer ihre Geschäftslokale nun öffnen. Ob die Umsatzausfälle der letzten Wochen dadurch ausgeglichen werden können, ist fraglich.

Christian Schindlegger betreibt zwei Geschäfte für Schuhe-Mode-Sport und Orthopädie – in Kirchberg und Ober-Grafendorf. „In einem der wichtigsten Monate im Jahr geschlossen halten zu müssen, ist extrem schwierig, da die Ware bereits im Haus ist und bezahlt werden muss“, bedauert er den Lockdown.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Elektro König: „Lockdown war ganz schlecht für uns“

Durch die Orthopädie-Schuhtechnik als Gesundheitsberuf durfte er während des Lockdowns eingeschränkt öffnen. Er appelliert, in der Region einzukaufen. „Das ist für die Arbeitsplätze im Pielachtal sehr wichtig“, betont er.

Elektro König ist mit Geschäften in Kirchberg und Rabenstein vertreten. Die Geschäfte sind auch Post-Partner-Betriebe. „Der Lockdown war ganz schlecht für uns, da die ersten Wochen im Dezember für den Verkauf immer am stärksten sind. Den Geschäftsausfall können wir nicht mehr einholen, aber durch die Öffnung gibt es zumindest eine Schadensbegrenzung“, stellen Betriebsleiter Erwin Schindlegger und Verkaufsleiterin Sabine Karner einhellig fest.

Das „Zum Postkastl“ in Ober-Grafendorf wurde auf 40 Quadratmeter vergrößert. Dadurch sehen die Kunden mehr vom Warensortiment. Kinderbücher, Krimis und Puzzles sind gefragt. „Thermengutscheine und Aufladebons sind der zeitlose Geschenkeklassiker“, weiß Betreiberin Birgit Roither.

Im Hofstettener Dirndleck steht das Team rund um Gabi Stiefsohn schon in den Startlöchern. „Ich freue mich sehr, dass ich meine Trachtenwelt wieder aufsperren darf“, berichtet die Geschäftsführerin. Sie blickt positiv in die Vorweihnachtszeit und hofft, dass somit wenigstens noch ein Teil des Weihnachtsgeschäftes gerettet werden kann.

Die Nachfrage nach Qualitätsware steigt immer mehr: „Kunden schätzen hochwertige Kleidung und greifen dafür etwas tiefer in die Geldbörse“, meint die Unternehmerin. Gutscheine sind zudem mehr gefragt denn je. An den Adventsonntagen wird das Dirndleck nicht geöffnet haben. „Einkaufssonntage rentieren sich bei uns im Tal kaum. In den Städten sieht das anders aus“, schmunzelt Stiefsohn.

„Onlineverkäufe bzw. Click & Collect können nur eine Notmaßnahme sein und werden den persönlichen Kundenkontakt nie ersetzen.“ Davon ist der Wirtschaftsbund-Teilbezirksobmann Herbert Gödel überzeugt.

Viele Kunden blieben dem Händler ihres Vertrauens treu. „Unternehmen werden versuchen, mit Rabatten und Aktionen die saisonale Ware an den Kunden zu bringen. Hier gilt es, Schadensbegrenzung zu betreiben und Platz für neue Ware zu schaffen. Der Trend zu Gutscheinen unterm Weihnachtsbaum hilft uns, das Geschäft in den Jänner zu verlängern“, meint er.

Seine EDV-Branche boomt: Durch Homeoffice und Homeschooling wird in Computer aller Art investiert. Die Öffnung am 19. Dezember empfindet er als kontraproduktiv: „Davon werden eher die großen Einkaufszentren profitieren“, befürchtet Gödel.