Fleißig gebastelt wird allerorts im Pielachtal und sogar über die Talgrenzen hinweg breitet sich ein besonderer Spaß aus: Ulrike Fink-Sveiger rief zur Wichtelmania auf und viele folgten begeistert. Aus Tannenzweigen, Moos und was sonst noch gefällt, werden lustige Figuren gebunden.

Gila Wohlmann Es wichtelt schon sehr...

„Es war eine spontane Idee. Der Beweggrund war, in dieser außergewöhnlichen Zeit Kinder, Mamas, Papas, Omas und Opas zu motivieren, etwas Nettes – zur Jahreszeit passend – zu basteln und damit vielen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, berichtet Fink-Sveiger, die selbst überrascht war, wie viele bisher mitgemacht haben. Den Aufruf startete sie über die Facebook-Gruppe „Was ist los im Pielachtal“, sogar ein Anleitungsvideo zum Basteln stellte Fink-Sveiger dazu. Jetzt fluten Bilder von Wichteln in vielen verschiedenen Formen die Gruppe: mit lustigen Bärten, einem Turban auf und großen und kleinen Nasen aus unterschiedlichen Materialien. „Es haben sicher schon mehr als 50 gepostet und die Resonanz an Likes ist sehr hoch“, freut sich die Initiatorin über den großen Erfolg der Initiative.

Mitgemacht beim Wichteln hat auch Brian Matthews aus Frankenfels (siehe Titelbild). „In Zeiten von Corona ist es noch wichtiger, Freude und Spaß zu vermitteln. Außerdem bin ich laut meiner Frau eh ein Wichteltuer“, schmunzelt er. Gleich eine ganze Wichtelfamilie zauberte Sandra Mayerhofer aus Ober-Grafendorf. Einer der hübschen Wichtel hat als Geburtstagsgeschenk bereits einen neuen Platz gefunden.