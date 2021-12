Streetwork Pielachtal: Jugend unter Druck

Der vierte Lockdown brachte erneut tiefe Einschnitte in das Leben. Besonders junge Menschen treffen die Einschränkungen hart.

„Kurz vor dem Lockdown meinte eine Jugendliche, sie habe Angst, dass ihr jetzt alles genommen wird und sie nur noch einkaufen gehen kann“, weiß Streetwork-Leiterin Barbara Rieder. Doch gerade im Kindes- und Jugendalter sind Freizeitgestaltung und soziale Kontakte wichtig für eine gesunde Entwicklung.

Durch den Lockdown aber werden Entwicklungsprozesse wie das Lernen durch den Austausch in der eigenen Peergruppe erschwert. Vereinstätigkeit ist derzeit ausgesetzt. Die Folge: Viele Jugendliche verbringen ihre Freizeit im öffentlichen Raum und hier können Nutzungskonflikte entstehen. „Immer wieder kommt es zu Beschwerden über Vandalenakte oder Vermüllung“, so Rieder. Sie warnt jedoch davor, Jugendliche unter Generalverdacht zu stellen. Nicht jede Tat sei automatisch einem Jugendlichen zuzuschreiben.

Die Pielachtaler Streetworker stehen aber regelmäßig im Austausch mit Kollegen, um kreative Lösungsansätze zu entwickeln – so zum Beispiel „mobile Vandalismus-Stationen“. In Vorarlberg wurden diese bereits erfolgreich eingesetzt. „Junge Menschen haben damit die Möglichkeit, im legalen Rahmen, wo reinzutreten oder etwas zu zerstören, einfach mal Dampf abzulassen. Über das Tun kommt man dann ins Gespräch. Wir arbeiten gerade daran, wie wir das in unserem Angebot umsetzen können“, sagt Rieder.

Aktuell halten die Streetworker Kontakt zu den Pielachtaler Jugendlichen, rufen zu Online-Angeboten wie der „Schneemann Challenge“ auf oder erstellen Online-Anleitungen zu selbst gemachten Weihnachtsgeschenken, um Jugendlichen Möglichkeiten zu bieten, sich im Lockdown die Zeit zu vertreiben.