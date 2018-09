Eine Werksbesichtigung der besonderen Art organisierte Christian Kozuh-Schneeberger zum zehnjährigen Jubiläum der Firma Kozuh-Installationen GmbH aus Loich. Eine fünfköpfige Abordnung machte sich mit dem Fahrrad auf den Weg nach Schweden, um dem größten Wärmepumpenhersteller, der Firma NIBE, in Österreich auch unter dem Namen KNV Wärmepumpen bekannt, einen Besuch abzustatten. „Ich habe früher bei der Firma gearbeitet und gute Kontakte dorthin“, erklärt Kozuh-Schneeberger. So entstand bei einer Tagung die Idee für die Reise. „Wir sind eine Gruppe Radlfahrer und sind schon mehrmals auch weite Strecken gefahren, etwa nach Split oder nach Lissabon.“

Von Loich aus ging es über Schörfling am Attersee, wo sich der Firmensitz von NKV Austria befindet, weiter nach Markaryd in Schweden. Die Strecke mit einer Länge von 1.480 Kilometern legte die Gruppe in acht Tagen zurück. Unterwegs waren die Radler hauptsächlich auf Nebenstraßen. Auch von strömendem Regen an drei Tagen ließen sie sich nicht abschrecken. Begleitet wurden sie von Severin Gansch mit seinem Traktor.

Der Empfang vor Ort war sehr herzlich. Auf den letzten Kilometern erhielt die Truppe Unterstützung von einer Rad-Delegation der Firma NIBE. „Wir sind dann noch zwei Tage in Schweden geblieben zum Sightseeing, bevor wir mit dem Flugzeug nach Hause geflogen sind“, berichtet Kozuh-Schneeberger.