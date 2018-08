Zu hoch oder tief liegende Kanaldeckel stellen im Ortsgebiet von Loich seit Kurzem kein Problem mehr dar – auch die Schneeräumung im Winter dürfte damit reibungslos über die Bühne gehen: Die Firma Hewesan aus Sitzenberg wurde von der Gemeinde beauftragt, insgesamt 45 Kanaldeckel zu sanieren. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 20.000 Euro. „Schäden bei Autos hat es bisher zwar nicht gegeben, aber wir wollen das Fahren in der Gemeinde sicherer und angenehmer machen“, betont der Loicher Bürgermeister Anton Grubner.

Seit etwa 18 Jahren gibt es den Kanal in Loich, und in der Zeit kam es zu Setzungen, was auch die Kanaldeckel beeinflusste. „Wir haben abgewartet und haben alles in einem Aufwasch erledigt“, erklärt Grubner die große Anzahl an Kanaldeckeln, die saniert wurden. Die Deckel waren schadhaft oder aber zu hoch – nun wurden sie genau in den Asphaltbelag eingepasst.

Die Deckel wurden freigefräst und in der Höhe adjustiert und danach mit Vergussmörtel befüllt und wieder einasphaltiert. Die Instandhaltung war für die Arbeiter zusätzlich anstrengend, mussten sie die Arbeiten doch bei größter Hitze durchführen.