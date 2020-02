Närrisches Treiben am Faschingsdienstag.

Am Vormittag heiterten die Kinder des Kindergartens und der Volksschule die Stimmung am Dorfplatz auf. Bei schönem Wetter wurden Lieder und Tänze aufgeführt. Entzückend anzusehen waren die Kindergartenkinder mit ihren selbstgebastelten Löwen- und Mäuschenkostümen. Nachmittags fand das traditionelle Faschings- Remi-Demi, veranstaltet von der Feuerwehr Loich, statt. Viele Gäste und Zuseher aus Nah und Fern nahmen am Umzug teil und waren begeistert von den Live Acts, die während des Umzugs aufgeführt wurden.