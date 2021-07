Letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause; die Tagesordnung beinhaltete zukunftsweisende Punkte für die Gemeinde. Die NÖN hat die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Dringlichkeitsantrag: Zu Beginn brachte ÖVP-Bürgermeister Anton Grubner den Dringlichkeitsantrag zur Beschlussfassung einer Lehrlingsförderung ein. Dieser wurde genehmigt und einstimmig beschlossen: Jeder Loicher Betrieb kann künftig pro Lehrling jährlich 120 Euro Förderung beantragen. Auch in den weiteren Punkten gaben sich ÖVP und SPÖ einhellig:

Leitbild Dorferneuerung: Ganz wesentlich für die nächsten Jahre ist das Leitbild der Dorferneuerung. Dieses hat die Gemeinde in den vergangenen Monaten mit der Bevölkerung erarbeitet. „Schwerpunkte der nächsten vier Jahre sind Maßnahmen, um die Gemeinde familienfreundlicher zu machen, die Nahversorgung sicherzustellen und auszubauen, die Erhaltung und Präsentation historischer Einrichtungen sowie die Schaffung der Infrastruktur für Veranstaltungen“, fasste Bürgermeister Anton Grubner das Leitbild zusammen. Einige Projekte sind bereits beschlossen: So werden die beiden Spielplätze im Loicher Zentrum und in der Siedlung, erneuert und ausgebaut. „Es werden neue Spielgeräte angekauft, ein Sonnensegel wird angebracht und es werden Trinkbrunnen installiert“, zählt Grubner auf.

Gemeindegarten: Die Errichtung eines Gemeindegartens beschlossen die Mandatare ebenfalls. Dieser wird gegenüber des Kinderspielplatzes in der Kirchensiedlung errichtet. Vorgesehen ist ein Pavillon mit Sitzbänken gegenüber vom Kinderspielplatzeingang. Grubner: „Von dort hat man einen guten Blick über die Ortschaft und kann gleichzeitig den Kinderspielplatz gut überblicken.“ Überdies sind weitere Sitzgelegenheiten, Obstbäume und Beerensträucher vorgesehen.

Bauhof: Der Gemeinderat beschloss den Standort für den zukünftigen Bauhof. In den letzten Jahren wurde diskutiert, welche Anforderung ein Bauhof zu erfüllen hat und wo er positioniert werden könnte. Der Gemeinderat entschied sich nun für das Bahnhofsareal. Eine Änderung der Flächenwidmung von „Bahnhofswidmung“ in Betriebsgebiet wurde schon im letzten Jahr durchgeführt. „Nachdem die Gemeinde die meisten Dienstleistungen auslagert und keinen großen Fuhrpark hat, wird ein einfaches funktionales Gebäude errichtet, das in erster Linie als Lager und Einstellfläche fungieren soll“, verrät Grubner. Der Bauausschuss wird damit nun betraut.