Die Unfallserie von Lenkern, die im Bach landen, hält an.

Am Mittwochabend wurden die Feuerwehren Loich und Kirchberg alarmiert, dass ein Pkw in Loich in den neben der Straße fließenden Loichbach gestürzt sei. Die Kirchberger Florianis unterstützten die Loicher Feuerwehrkameraden mit dem Kranfahrzeug und hoben den Pkw aus dem kalten Gewässer. Der ungewollte „Ausritt“ verlief für den Lenker glimpflich.

Erst wenige Tage zuvor war ein Pensionist in den Nattersbach in Frankenfels und davor ein weiterer Pkw-Fahrer auch in den Loichbach gestürzt (Die NÖN berichtete).