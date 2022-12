„Pub-Quiz“ in Hofstetten-Grünau: Rätseln für den guten Zweck

Werbung

Sein Wissen unter Beweis stellen und dabei Gutes tun - das können Rätselbegeisterte beim „Pub-Quiz“ im „Das Kaffeehaus“ im BGZ. Die Teilnahmegebühr wird an tansanische Familien gespendet. Am Samstag, 21. Jänner, findet der nächste Termin statt.

Seit acht Jahren besucht Angelika Carrara-Zöchbauer, Inhaberin vom „Das Kaffeehaus“, Quiz-Abende von Wolfgang Leirer in St. Pölten. Er organisiert regelmäßig Rätselrunden, um für seinen Verein „Entwicklungsschritte gemeinsam gehen“, Spenden zu sammeln. Die Teilnahmegebühr von vier Euro kommt dabei Familien in Tansania zugute.

„Ich wollte auch in meinem Kaffeehaus einen ‚Denksport-Abend‘ abhalten, also kontaktierte ich Wolfgang“, erzählt sie. So holte sie den Rätselmaster im Dezember erstmalig in ihr Café. „Die Quizrunde kam so gut an, dass der nächste Termin der Veranstaltungsreihe bereits ausgebucht ist“, berichtet sie.

Teams mit maximal fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern spielen in 20 Runden gegeneinander. Je nach Jahreszeit werde das Hauptthema des Abends angepasst. Aufgabenstellungen rund um Sport, Musik, Politik, Kultur sowie zu Prominenten stellt der Moderator dazu zusammen. Beantwortet sollen die Fragen anschließend von den Ratewilligen ohne Zuhilfenahme von Hilfsmitteln werden.

Momentan überlegt die Café-Betreiberin, die Veranstaltung zu vergrößern. „Wenn noch Anfragen einlangen, werden wir den nächsten Termin in die Halle des BGZ verlegen. Somit haben alle Interessierten die Möglichkeit, für den guten Zweck zu rätseln“, informiert Carrara-Zöchbauer.

