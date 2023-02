Sito sperrt „Na und“ in Rabenstein auf

Noch im Dezember gab Gastronomin Astrid Sito bekannt, dass sie neue Pächter für das in ihrem Eigentum stehende Lokal in der Bahnhofsstraße 2 suche. Der Grund: Die letzte Pächterin, die den Gastrobetrieb als die „Pielachtalerin“ führte, hatte aufgehört.

Jetzt, mit dem neuen Jahr, hat sich Sito doch anders entschieden: „Ich will nicht mehr verpachten. Es ist nicht einfach, längerfristige Betreiber zu finden“, schildert sie. Und leer stehen lassen will sie das Lokal, dessen Grundsubstanz in sehr gutem Zustand ist, auch nicht. „Da habe ich mich entschlossen, es doch wieder selbst zu führen“, begründet sie ihren Schritt.

Da die Vorpächter nicht viel verändert hätten, verpasst sie nun den Räumlichkeiten einen neuen Anstrich. Das Rabensteiner Badbuffet will sie aber weiter betreiben. Und auch - wie gehabt - für die Aktion „Essen auf Rädern“ kochen und Catering anbieten.

Das Café „Na und“ wird vorrangig dann geöffnet haben, wenn das Badbuffet zu hat. „Ich kann ja nicht an beiden Orten gleichzeitig sein“, schmunzelt sie. Nutzen will sie aber auch in der Badesaison die Küche des „Na und“ zur vereinfachten Abwicklung der Menüzubereitung für „Essen auf Rädern“.

Außerdem kann man die Räumlichkeiten mieten. Das Lokal bietet rund 60 Sitzplätze im Saal plus 30 weitere Plätze. Beim Kulinarium will sie auf ihre bewährte Hausmannskost setzen. Sito hat das Café von 2006 bis März 2020 geführt. Jetzt wird sie am Freitag, 17. Februar, um 17 Uhr, wieder aufsperren. Der Name „Na und“ bleibt unverändert.

