Nach zwei Jahren Bauzeit konnte der ASBÖ Rabenstein im November die neue Dienststelle beziehen. Aufgrund von Covid 19 gab es bisher noch keine offizielle Eröffnung, diese wird noch folgen. Vorab machte sich die NÖN ein Bild vom neuen Heim der Retter.

Hell und freundlich mit viel Holz präsentiert sich der Empfangsbereich. Fast hat man das Gefühl, an der Rezeption eines Hotels zu stehen. Ein Holzschnitt als Gestaltungselement springt sofort ins Auge. „Der alte Nussbaum musste weg wegen der Garagen. Wir wollten ihn erhalten und die Tischlerei Gansch hat es möglich gemacht“, freut sich ASBÖ-Obmann Willi Vorlaufer, der durch die neue Dienststelle mit rund 800 Quadratmetern Nutzfläche führt. Es geht weiter in die großzügige Küche und den Aufenthaltsraum, wo jeder Mitarbeiter ein Fach für seinen Ausbildungsbestätigungen bekommen hat.

Im Erdgeschoß gibt es eigene Büros für den Tagesbetrieb und für Essen auf Rädern. Eine Garderobe für die Hauptberuflichen und Zivildiener mit Dusche wurden ebenfalls eingerichtet. In den Räumlichkeiten der Materialverwaltung wird alles für den Rettungsdienst aufbewahrt, von der Kleidung bis zu Desinfektionsmitteln und Venenkanülen. Ein Wäscheschacht aus dem Obergeschoß führt in das Reinigungskammerl. „So muss die Bettwäsche nach dem Nachtdienst nur hineingeworfen werden“, erklärt Vorlaufer seine Idee. Fünf Stellplätze in der Garage gibt es, im Außenbereich wird ein Waschplatz hergerichtet.

Im Obergeschoß gibt es zwei Bereiche: einen für Funktionäre mit Büroräumlichkeiten und Serverraum und einen für die Freiwilligen. Dort können die Sanis ihre Sachen in den ehemaligen Spinden der Firma Constantia Teich aufbewahren. 110 Quadratmeter stehen im Schulungsraum zur Verfügung. „Wir bekommen noch einen gesondert angefertigten Tisch, an dem man als Vortragender stehen oder sitzen kann“, erklärt Vorlaufer. Für die Nachtdienste stehen zwei Einzelzimmer und ein Doppelzimmer zur Verfügung. Auch im Obergeschoß gibt es einen Aufenthaltsraum mit Wohnzimmercharakter.

„Ohne die Gemeinde und die vielen Freiwilligen, die geholfen haben, wäre das alles nicht möglich gewesen“, ist Vorlaufer dankbar. Deswegen möchte er die Eröffnung oder einen Tag der offenen Tür erst dann durchführen, wenn das wieder ohne große Einschränkung möglich ist.