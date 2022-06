Neue Rammelhof-Sängerin: „Wir haben alle den gleichen Vogel“

Werbung

Schön sein, wild sein, geil sein, sexy sein . . . Die Satire-Rockband Rammelhof geht in ihrer neuesten Veröffentlichung „Schönheitswahn“ der „völlig verblödeten Influencer- und Beautykultur der modernen Zeit“ auf den Grund.

Neu ist aber nicht nur das Lied, das in der Vorwoche erstmals zu sehen und zu hören war, sondern auch die Sängerin: „Lucifa“ ist die neue weibliche Stimme der Band, nachdem sich ihre Vorgängerin Gina Holzmann von Rammelhof zurückgezogen und ihrem eigenen Projekt gewidmet hat.

„NÖN-Talent“ 2015 als erste musikalische Erfahrung

Erste musikalische Erfahrungen sammelte die Sängerin bei der „NÖN-Talenteshow“ im Jahr 2015, bei der sie es bis ins Finale geschafft hat. Seitdem hat sie ihr Leben zu einem großen Teil der Musik verschrieben.

Bei Rammelhof kann die 36-Jährige, die vor Kurzem ihren Lebensmittelpunkt nach Markersdorf-Haindorf verlegt hat, nun auch ihr Schauspieltalent beweisen. „Das wollte ich immer schon machen“, sagt sie.

Deshalb freut sie sich umso mehr, dass sie für das Projekt ausgewählt wurde: „Es hat zwischen uns von Anfang alles gepasst, denn wir haben alle den gleichen Vogel.“

Das neue Lied stammt übrigens zu einem Teil aus ihrer Feder. „Ich hab ‚Schönheitswahn‘ zu meinem Casting mitgebracht, das kam dort gleich gut an“, erzählt sie.

Live wird „Lucifa“ gemeinsam mit Rammelhof erstmals Ende Juni beim Alpen Flair Festival in Südtirol und am Fire Rock Festival in Bad Großpertholz auf der Bühne stehen. In der Region zu sehen ist sie mit der Band, bei der auch Schlagzeuger „Urgos Brutalos“ aus Hofstetten-Grünau dabei ist, am Feuerwehrfest in Tradigist am Freitag, 22. Juli, um 22 Uhr. Zuvor wird das Tom Gomez Duo die Stimmung aufheizen.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.